Na crise, fechamento de empresas cresce quase 70% em dois anos

O Espírito Santo registrou um crescimento de 66,4% no número de empresas fechadas em dois anos. Em 2016 foram 6.087 empresas fechadas, enquanto que em 2014 foram 3.656. Este é o maior número registrado desde 2000, quando começou o monitoramento realizado pela Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees).

Já o número de empresas criadas diminuiu 14% entre 2014 e 2016. Há dois anos os capixabas criaram 9.030 empresas, enquanto que no ano passado foram 7.711. O número da abertura de novos negócios é o menor desde 2003, quando foram 8.599.

Your browser does not support the audio element. Extinção de empresas cresceu mais de 60% no Estado em dois anos

Formada em gestão de recursos humanos, Flora Catellar, de 27 anos, precisou fechar uma loja de roupas femininas que tinha em Vila Velha. Seis anos como lojista, ela percebeu que os clientes só diminuíam e, com isso, não conseguiu manter o negócio. “No último ano os clientes começaram a sumir, os boletos começaram a aumentar. Eu não consegui me manter por causa da falta de vendas”, relata.

Segundo o vice-presidente da Fecomércio-ES, João Elvécio Faé, boa parte das empresas que fecharam são de microempreendedores. “São empresas que normalmente são abertas por pessoas que perderam o emprego e resolveram criar algo por conta própria, mas não avaliaram bem, não fizeram treinamento e não prestaram atenção no segmento em que estavam atuando. A maioria das empresas que fecharam tem menos de dois anos”, explica.

Medidas para 2017

Para o economista Orlando Caliman, 2017 precisa ser diferente, pois a criatividade dos microempreendedores, que tentam sair da crise abrindo o próprio negócio, tem limite. “A questão maior de retomada tem a ver com você criar condições a nível nacional. A diminuição da taxa de juros, melhoria e abertura de crédito e principalmente a retomada de investimentos. É isso que vai fazer a economia voltar a crescer”, destaca.