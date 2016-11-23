Dos quatro principais municípios da Grande Vitória, apenas Cariacica está se organizando para fazer sorteios em conjunto à associações e com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Serra, Vila Velha e Vitória não deverá promover ações, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito (FCDL-ES).

Em contrapartida, seis municípios do interior do Espírito Santo já divulgaram os prêmios que os clientes vão concorrer neste ano. Os sorteios contam com carros e motocicletas 0km, TVs e premiação em dinheiro.

Your browser does not support the audio element. Na crise, apenas lojas de Cariacica participam de sorteios em conjunto com associações

O presidente da FCDL-ES, Geraldo Magela Gobbi, explica que o momento está difícil reunir os lojistas para premiações e muitos fazem promoções mais simples. Em sorteios, por exemplo, cada lojista precisa pagar um valor às CDLs ou às associações, que financiam os prêmios. “A gente percebe como cooperativa um certo desânimo. Não temos uma capacidade de convencimento. Isso não é bom para as cidades”, destaca.

Em Cariacica, 300 lojas de Itacibá, Jardim América, Vila Capixaba e Santana estão participando do sorteio.

Ações pontuais

Ações pontuais devem fazer parte do final do ano de muitos lojistas. Na Praia do Canto, por exemplo, os comerciantes afirmam não ter verba para custear promoções em conjunto com prêmios caros como veículos. O presidente da associação comercial, César Saade, diz que várias lojas fazem ações próprias, com prêmios menores, como viagens e televisores.