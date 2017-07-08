A poluição da Baía de Vitória é um assunto em evidência, principalmente nos últimos meses, por conta do lançamento de esgoto no mar. No entanto, a quantidade de lixo na costa da capital também é um problema. A prova disso é que um mutirão da secretaria de meio ambiente retirou 84,17 toneladas de lixo da Baía.

Your browser does not support the audio element. Mutirão retira 84 toneladas de lixo da Baía de Vitória

Foram recolhidos materiais de todo tipo entre quarta-feira e sexta-feira ao redor de toda a ilha de Vitória e também na parte continental da capital. Até mesmo portas, janelas, vasos sanitários e armações de sofás foram encontrados.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiental, Luiz Emanuel Zouain, foram medidas as quantidades de lixo retiradas de cada lugar para identificar as regiões mais problemáticas. “Toda a extensão que vai de Andorinhas até o final de Santo Antônio, em frente ao cais do hidroavião, perfaz 75% de tudo o que recolhemos na cidade inteira. Esse circuito às margens da Serafim Derenze é o mais problemático, é onde mais se joga lixo”, afirmou.

Nesses locais, além do problema para a saúde da população, também há prejuízos para o meio ambiente, já que a região é formada por mangue em grande parte. Segundo o secretário, um trabalho de educação ambiental está sendo feito para que esses problemas sejam resolvidos.