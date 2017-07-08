Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Poluição

Mutirão retira 84 toneladas de lixo da Baía de Vitória

A última vez que houve um mutirão de limpeza como esse foi em 2015, quando foram retiradas 33,3 toneladas de lixo da Baía de Vitória

Publicado em 08 de Julho de 2017 às 11:57

Publicado em 

08 jul 2017 às 11:57
A poluição da Baía de Vitória é um assunto em evidência, principalmente nos últimos meses, por conta do lançamento de esgoto no mar. No entanto, a quantidade de lixo na costa da capital também é um problema. A prova disso é que um mutirão da secretaria de meio ambiente retirou 84,17 toneladas de lixo da Baía.
Mutirão retira 84 toneladas de lixo da Baía de Vitória
Foram recolhidos materiais de todo tipo entre quarta-feira e sexta-feira ao redor de toda a ilha de Vitória e também na parte continental da capital. Até mesmo portas, janelas, vasos sanitários e armações de sofás foram encontrados.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiental, Luiz Emanuel Zouain, foram medidas as quantidades de lixo retiradas de cada lugar para identificar as regiões mais problemáticas. “Toda a extensão que vai de Andorinhas até o final de Santo Antônio, em frente ao cais do hidroavião, perfaz 75% de tudo o que recolhemos na cidade inteira. Esse circuito às margens da Serafim Derenze é o mais problemático, é onde mais se joga lixo”, afirmou.
Nesses locais, além do problema para a saúde da população, também há prejuízos para o meio ambiente, já que a região é formada por mangue em grande parte. Segundo o secretário, um trabalho de educação ambiental está sendo feito para que esses problemas sejam resolvidos.
O mutirão contou com os trabalhos de 125 garis que limparam toda a orla do município. A última vez que houve um mutirão de limpeza como esse foi em 2015, quando foram retiradas 33,3 toneladas de lixo da Baía de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados