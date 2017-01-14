O verão e as férias de início de ano levam milhares de pessoas às praias da Grande Vitória. E o que acaba aumentando também é o lixo despejado por quem ainda insiste em jogar os resíduos na areia. Um grupo de voluntários fez a limpeza da Pedra da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, e, em poucas horas, juntou 15 sacos cheios de lixo.

A ação do Instituto Jacaranema é realizada todo mês nas praias de Vila Velha. Em meio ao lixo são encontrados palitos de picolé, guimbas de cigarros e embalagens plásticas, que vão para o mar e podem parar no organismo dos animais.

Your browser does not support the audio element. Mutirão recolhe lixo de banhistas na Praia da Costa e ajuda a evitar morte de animais no mar

Segundo o oceanógrafo Rafael Kuster, uma previsão do Fórum Econômico Mundial de Davos diz que o mar terá mais plásticos que peixes em 2050. O material jogado na praia pode acabar voltando para os próprios banhistas. “Quanto menor o objeto, mais prejudicial à vida marinha, porque os organismo assimila esse plástico, seja ingerindo o resíduo ou animais que ingeriram. Isso acaba chegando ao consumidor, nós, seres humanos, que vamos comer os peixes”, explica.

O líder da ação na Praia da Costa, Petrus Lopes, de 37 anos, acredita que o movimento seja um incentivo aos banhistas e ressalta que a limpeza não deve ser parte apenas do poder público. “Chega a ser estranho tanta gente se divertindo e não se preocupando com o lixo. A praia é um local público, não é justo usar um local tão bacana como esse e deixar o seu resíduo”, ressalta.

O aposentado Paulo César Coutinho, de 59 anos, leva a sacola para guardar todo o lixo que produz na praia com a família e apoia a ação de limpeza. “É evitar contaminar de contaminar mais o que está contaminado. Não é só reclamar da autoridade e, sim, cada um fazer sua parte. Se a gente fizer, o mundo será melhor”, acrescenta.