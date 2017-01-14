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Mutirão recolhe lixo de banhistas na Praia da Costa e ajuda a evitar morte de animais no mar

Os voluntários do instituto já recolheram mais de 20 mil quilos de lixo em Vila Velha

Publicado em 14 de Janeiro de 2017 às 12:55

Publicado em 

14 jan 2017 às 12:55
O verão e as férias de início de ano levam milhares de pessoas às praias da Grande Vitória. E o que acaba aumentando também é o lixo despejado por quem ainda insiste em jogar os resíduos na areia. Um grupo de voluntários fez a limpeza da Pedra da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha, e, em poucas horas, juntou 15 sacos cheios de lixo.
A ação do Instituto Jacaranema é realizada todo mês nas praias de Vila Velha. Em meio ao lixo são encontrados palitos de picolé, guimbas de cigarros e embalagens plásticas, que vão para o mar e podem parar no organismo dos animais. 
Mutirão recolhe lixo de banhistas na Praia da Costa e ajuda a evitar morte de animais no mar
Segundo o oceanógrafo Rafael Kuster, uma previsão do Fórum Econômico Mundial de Davos diz que o mar terá mais plásticos que peixes em 2050. O material jogado na praia pode acabar voltando para os próprios banhistas. “Quanto menor o objeto, mais prejudicial à vida marinha, porque os organismo assimila esse plástico, seja ingerindo o resíduo ou animais que ingeriram. Isso acaba chegando ao consumidor, nós, seres humanos, que vamos comer os peixes”, explica.
O líder da ação na Praia da Costa, Petrus Lopes, de 37 anos, acredita que o movimento seja um incentivo aos banhistas e ressalta que a limpeza não deve ser parte apenas do poder público. “Chega a ser estranho tanta gente se divertindo e não se preocupando com o lixo. A praia é um local público, não é justo usar um local tão bacana como esse e deixar o seu resíduo”, ressalta.
O aposentado Paulo César Coutinho, de 59 anos, leva a sacola para guardar todo o lixo que produz na praia com a família e apoia a ação de limpeza. “É evitar contaminar de contaminar mais o que está contaminado. Não é só reclamar da autoridade e, sim, cada um fazer sua parte. Se a gente fizer, o mundo será melhor”, acrescenta.
As ações dos voluntários já duram mais de 10 anos. Até hoje foram mais de 20 mil quilos de lixo recolhidos nas praias de Vila Velha. 

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