Mais de 22 toneladas de lixo foram retiradas da baía de Vitória entre a segunda-feira (1º) e esta terça (2), durante a realização de um mutirão de limpeza. Ao todo, 170 garis trabalham na limpeza das áreas próximas ao mar e mangues da Capital. Nesta terça, os bairros da região da Grande Santo Antônio receberam o serviço.Entre tantas toneladas de lixo, há materiais de diversos tipos, como móveis e até eletrodomésticos que são jogados por moradores. “Tem carcaça de animais e televisões. Achamos também um fogão velho e muitas madeiras. É muita coisa jogada por aí. A população tinha que ter mais consciência”, disse o gari Valdemir Vasconcellos, de 50 anos.

Your browser does not support the audio element. Mutirão recolhe 22 toneladas de lixo em menos de dois dias

O mutirão cobre toda a extensão da baía de Vitória, atuando nas orlas de Jabour, de Maria Ortiz, de Andorinhas, de Mangue Seco, de Goiabeiras Velha, da Praia do Canto, da Grande Santo Antônio, de Inhanguetá, da Grande Vitória, da Grande São Pedro, de Resistência e de Nova Palestina, além da avenida Beira-Mar.

O secretário de Serviços de Vitória, Fernando Rocha, diz que a população precisa colaborar com a limpeza, pois a cada mutirão os números de lixo recolhido são significativos. “As pessoas precisam entender que são responsáveis pelos resíduos que produzem, e não poluir o meio ambiente. Os horários de coleta dos resíduos é de conhecimento público. O cidadão conta também com o serviço de coleta de móveis”, disse à Rádio CBN Vitória.