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NA BAIA E EM MANGUES

Mutirão recolhe 22 toneladas de lixo em menos de dois dias

Limpeza encontra de tudo: fogões, televisores e até carcaça de animais

Publicado em 02 de Junho de 2015 às 15:33

Publicado em 

02 jun 2015 às 15:33
Mais de 22 toneladas de lixo foram retiradas da baía de Vitória entre a segunda-feira (1º) e esta terça (2), durante a realização de um mutirão de limpeza. Ao todo, 170 garis trabalham na limpeza das áreas próximas ao mar e mangues da Capital. Nesta terça, os bairros da região da Grande Santo Antônio receberam o serviço.Entre tantas toneladas de lixo, há materiais de diversos tipos, como móveis e até eletrodomésticos que são jogados por moradores. “Tem carcaça de animais e televisões. Achamos também um fogão velho e muitas madeiras. É muita coisa jogada por aí. A população tinha que ter mais consciência”, disse o gari Valdemir Vasconcellos, de 50 anos.
Mutirão recolhe 22 toneladas de lixo em menos de dois dias
O mutirão cobre toda a extensão da baía de Vitória, atuando nas orlas de Jabour, de Maria Ortiz, de Andorinhas, de Mangue Seco, de Goiabeiras Velha, da Praia do Canto, da Grande Santo Antônio, de Inhanguetá, da Grande Vitória, da Grande São Pedro, de Resistência e de Nova Palestina, além da avenida Beira-Mar.
O secretário de Serviços de Vitória, Fernando Rocha, diz que a população precisa colaborar com a limpeza, pois a cada mutirão os números de lixo recolhido são significativos. “As pessoas precisam entender que são responsáveis pelos resíduos que produzem, e não poluir o meio ambiente. Os horários de coleta dos resíduos é de conhecimento público. O cidadão conta também com o serviço de coleta de móveis”, disse à Rádio CBN Vitória.
O reforço no recolhimento de lixo em áreas próximas ao mar e mangues deve ser repetido em outras duas ocasiões neste ano.

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