Consumidores com dificuldades para pagar as contas em atraso poderão, até a próxima sexta-feira (21), participar do Mutirão da Negociação de Dívidas realizado na sede do Procon Estadual do Espírito Santo, no Edifício Março, no Centro de Vitória. O atendimento é realizado das 9h às 17 horas.

Pelo menos 11 empresas estão no local para propor formas de quitação para os clientes. Entre elas, instituições financeiras, bancos, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços essenciais, como a Cesan e a Escelsa. Algumas dessas empresas montaram uma estrutura no Procon que permite a verificação em tempo real do valor da dívida, definindo ainda na sede do órgão de defesa do consumidor um plano de pagamento. Outras companhias vão receber as demandas dos clientes e avaliar a situação após o mutirão. A solução deve ser apresentada pela empresa em até 10 dias.

Your browser does not support the audio element. Mutirão para negociar dívidas vai até sexta-feira

O Procon está distribuindo senhas a partir das 8 horas. Elas contém o horário em que o consumidor poderá resolver suas pendências financeiras. O cidadão deve levar documentos pessoais (como CPF e Identidade), comprovante de residência e renda para ser atendido.

Por dia, serão disponibilizadas 325 vagas. Ao longo desta semana, a expectativa é que 1.625 pessoas consigam sair do endividamento, com ofertas de desconto nos juros e multas, segundo a diretora-presidente do Procon, Denize Itaíza. "Ao lado de cada parceiro (empresas) deste, um funcionário do Procon vai verificar se as propostas apresentadas são realmente interessantes, se os juros são de fato menores do que os apresentados em negociações anteriores. Caso sejam interessantes, orientamos que o consumidor leve adiante o negócio", explicou.

Se um acordo for firmado, as duas partes assinam um documento, formalizando a conciliação. Caso contrário, o consumidor é encaminhado à Defensoria Pública, que também atua no mutirão, segundo Denize. "Se houver alguma dúvida, ou se o que é mostrado não é compatível com seus rendimentos, o consumidor vai ser atendido pela Defensoria Pública, que vai orientá-lo. Estamos encaminhando esses casos para que os defensores analisem a possibilidade de ingresso de uma ação revisional dos débitos", afirmou.

Na manhã desta segunda-feira (17), a sede do órgão estava lotada de consumidores à espera de uma renegociação. Entre eles, um pedreiro de 44 anos, que preferiu não se identificar, foi em busca de um acordo das dívidas que contraiu com duas financeiras. Juntos, os valores já somam cerca R$ 2.500 em dois meses e meio, devido aos juros elevados. "Eu estou tentando resolver essa situação há quase um mês. Hoje eu vim com a finalidade de resolver todo esse problema", afirmou.

A defensora pública Anna Paula de Salles afirma que o perfil dos cidadãos em busca de renegociações é o mais variado possível, desde pessoas que ganham um salário mínimo até aqueles que têm bom poder aquisitivo. A dívida que mais tem afetado as finanças das famílias é a do cartão de crédito. "Os consumidores que estão chegando aqui querem pagar. As coisas estão subindo muito e o salário não está acompanhando. Então eles estão com dificuldade de quitar seus débitos", apontou.