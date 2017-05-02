Um mutirão de negociação de dívidas na Serra pretende atender mais de 6 mil pessoas em quatro dias. O evento ocorre entre 10 e 14 de julho, em Laranjeiras. No ano passado, o mesmo mutirão movimentou mais de R$ 8 milhões em lucros para empresas e descontos para os devedores. Foram 12 empresas participantes.
Mutirão para negociar dívidas deve atender mais de seis mil na Serra
O evento é organizado pelo Procon Municipal da Serra. Segundo o presidente, Sérgio Meneghelli, neste ano haverá mais rigor na fiscalização das empresas e será cobrado um desconto mínimo a ser oferecido pelas instituições. “Quem for participar desse novo evento é porque vai oferecer um desconto mínimo e condições diferenciadas para quem vai perder o dia de trabalho, por exemplo. Não queremos simplesmente servir de guichê de empresa”, acrescenta.
Os descontos na negociação variam, mas podem chegar a valores altos, de 80% em cima da dívida. Em alguns casos o desconto pode ser total, de 100%, em dívidas com mais de 5 anos e que não foram ajuizadas. Entre as empresas que já confirmaram participação estão Caixa, Dacasa Financeira, Banestes, Bradesco e Escelsa. Outras ainda negociam a entrada.
FISCALIZAÇÃO DOS ENDIVIDADOS
Meneghelli explica que muitos aproveitam os mutirões para se endividar, e isso também será fiscalizado por meio de dados dos endividados. “São pessoas que fazem empréstimos antes para no dia do mutirão tentar resolver. Vão de má fé e sabem que não vão conseguir pagar. Por mais que a gente defenda o consumidor, não concordamos com esse tipo de atitude”, esclarece.
O mutirão de negociação de dívidas na Serra acontecerá na Faculdade Doctum, no bairro Laranjeiras, atrás do Terminal do Transcol, entre 10 e 14 de julho. Para participar, basta levar documentos pessoas, como RG e CPF, além dos documentos relativos à dívida.