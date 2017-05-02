Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESTÁ ENDIVIDADO?

Mutirão para negociar dívidas deve atender mais de seis mil na Serra

O evento acontece em julho. No ano passado foram mais de R$ 8 milhões movimentados no evento

Publicado em 02 de Maio de 2017 às 12:32

Publicado em 

02 mai 2017 às 12:32
Um mutirão de negociação de dívidas na Serra pretende atender mais de 6 mil pessoas em quatro dias. O evento ocorre entre 10 e 14 de julho, em Laranjeiras. No ano passado, o mesmo mutirão movimentou mais de R$ 8 milhões em lucros para empresas e descontos para os devedores. Foram 12 empresas participantes.
Mutirão para negociar dívidas deve atender mais de seis mil na Serra
O evento é organizado pelo Procon Municipal da Serra. Segundo o presidente, Sérgio Meneghelli, neste ano haverá mais rigor na fiscalização das empresas e será cobrado um desconto mínimo a ser oferecido pelas instituições. “Quem for participar desse novo evento é porque vai oferecer um desconto mínimo e condições diferenciadas para quem vai perder o dia de trabalho, por exemplo. Não queremos simplesmente servir de guichê de empresa”, acrescenta.
Os descontos na negociação variam, mas podem chegar a valores altos, de 80% em cima da dívida. Em alguns casos o desconto pode ser total, de 100%, em dívidas com mais de 5 anos e que não foram ajuizadas. Entre as empresas que já confirmaram participação estão Caixa, Dacasa Financeira, Banestes, Bradesco e Escelsa. Outras ainda negociam a entrada. 
FISCALIZAÇÃO DOS ENDIVIDADOS 
Meneghelli explica que muitos aproveitam os mutirões para se endividar, e isso também será fiscalizado por meio de dados dos endividados. “São pessoas que fazem empréstimos antes para no dia do mutirão tentar resolver. Vão de má fé e sabem que não vão conseguir pagar. Por mais que a gente defenda o consumidor, não concordamos com esse tipo de atitude”, esclarece.
O mutirão de negociação de dívidas na Serra acontecerá na Faculdade Doctum, no bairro Laranjeiras, atrás do Terminal do Transcol, entre 10 e 14 de julho. Para participar, basta levar documentos pessoas, como RG e CPF, além dos documentos relativos à dívida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados