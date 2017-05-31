Hospital das Clínicas Crédito: Divulgação

Um mutirão de cirurgias no Hospital das Clínicas (Hucam) adiantou em até três meses procedimentos cirúrgicos nesta quarta-feira (31). No total são 48 procedimentos de vasectomia, laqueadura e bariátrica. Todos os pacientes são oriundos da fila do SUS que que em alguns casos tem espera de até dois anos. As cirurgias acontecem em todos os hospitais da rede universitária pelo país.

Your browser does not support the audio element. Mutirão em Vitória adianta em três meses procedimentos cirúrgicos

O técnico em planejamento José Orlando Santiago, de 47 anos, conseguiu uma vaga para esta quarta. Ele disse que demorou menos de um mês a espera. “A gente estava pensando em fazer algum método. Resolvi fazer a vasectomia que é mais prático. Estou há uma hora, daqui a meia hora deve ser minha vez. Estou um pouco nervoso, mas está tranquilo”, disse.

Além das cirurgias, o hospital também realiza ações educativas ao longo do dia, explicando como funciona a doação de órgãos, a importância da higienização das mãos, combate ao tabagismo, entre outros temas.

Segundo superintendente do Hospital da Clínicas, Luiz Alberto Sobral, a ideia é dar agilidade aos processos. Outros procedimentos, como de bariátrica também são realizados em mutirões, feitos pelo próprio Hucam. “Sábado fizemos uma ação de bariátrica, no mês passado fizemos um mutirão de oftalmologia. O ideia é não ter filas, no mundo ideal, mas somos um hospital público e temos servidores que tem uma carga de trabalho. No mutirão somamos alunos e professores e conseguimos realizar mais procedimentos”, disse.