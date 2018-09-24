Mutirão do Procon: dívida de cartão cai de R$ 30 mil para R$ 950

Pessoas fazem fila aguardando atendimento do Mutirão para Renegociação de Dívidas em Cariacica Crédito: Caíque Verli

O Procon Estadual começou nesta segunda-feira (24) um mutirão de negociação de dívidas em Cariacica. Durante todo dia, foram feitos 375 atendimentos pelas empresas que negociam os débitos. Entre os mais significativos, está o do motoboy Marcos Augusto Santos, que conseguiu reduzir uma dívida de cartão de crédito, que ja tinha há três anos, de R$ 30 mil para R$ 950. Uma redução de 96,8%.

O motoboy contou que ficou muito satisfeito com a negociação e com o atendimento durante o mutirão. “Negociamos e consegui dividir. Foi parcelado em seis vezes para pagar. Agora, é só quitar e ficar com o nome limpo”, disse.

O motoboy Marcos Augusto Santos conseguiu reduzir uma dívida de cartão de crédito de R$ 30 mil para R$ 950 Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Quem também conseguiu uma redução significativa de um débito foi o técnico de enfermagem Júlio da Silva, que negociou uma dívida de cartão de crédito durante o mutirão. “Era de R$ 13 mil e caiu para R$ 250. Foi rápido e tranquilo”, contou.

O Procon Estadual não informou o valor total de dívidas negociadas no primeiro dia de mutirão. No entanto, segundo a diretora-presidente do órgão, Denize Izaíata, a expectativa é que se chegue até a sexta-feira (28), último dia de mutirão, com cerca de R$ 15 milhões negociados. A estimativa é que sejam retirados aproximadamente R$ 8 milhões dos débitos, referentes a multas e juros. Segundo Denize Izaíta, esse é o último mutirão promovido pelo Procon em 2018.

COMO PARTICIPAR?

Para participar do mutirão, é preciso ser morador de Cariacica ou de cidades da região. As senhas são distribuídas sempre para atendimento no dia seguinte. Ou seja, nesta segunda foram disponibilizadas as senhas para pessoas que serão atendidas nesta terça-feira (25).

Quem quiser pegar uma senha, deve ir até a faculdade Pio XII, em Campo Grande, Cariacica com identidade e CPF, comprovantes de residência e de renda, ter uma dívida de, no mínimo, 60 dias de atraso e ser o titular do débito.

13º Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon-ES

Quando: de 24 a 28 de setembro

Horário: a partir das 9h

Local: Faculdade Pio XII,R. Bolívar de Abreu, 48 - Campo Grande, Cariacica

Distribuição de senhas: no primeiro dia, as senhas foram distribuídas a partir das 8h, mas nos atendimentos de terça a sexta-feira as senhas serão distribuídas no dia anterior, no horário de 14h às 18h.