Mutirão de vacinação contra a gripe em 98 postos no sábado

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari

No próximo sábado (12), acontece o mutirão nacional de vacinação contra a gripe. Na Grande Vitória, 98 postos de saúde já estão preparados para o chamado Dia D. A imunização é voltada para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Em Vitória, a imunização vai acontecer em 13 unidades de saúde e na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, de 8h as 17h. Para o sábado, não é necessário agendamento. As senhas serão distribuídas de acordo com a ordem de chegada dos pacientes.

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, a estimativa é vacinar 10 mil pessoas no Dia D. “As pessoas não precisam fazer agendamento para o próximo sábado. Para organizar, a gente vai distribuir as senhas por ordem de chegada.”

Your browser does not support the audio element. Mutirão de vacinação contra gripe em 98 postos no sábado

Em Cariacica, 27 postos de saúde estarão abertos para a vacinação contra a gripe. As doses estarão disponíveis também das 8h às 17h. A imunização também ocorrerá por ordem de chegada. A prefeitura não informou a quantidade de pessoas que pretende imunizar no próximo fim de semana.

Também no sábado, 17 unidades de saúde de Vila Velha (exceto Paul e Prainha) funcionarão das 8 às 17 horas. Na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, haverá a vacinação apenas de adultos. Além disso, também vai funcionar um posto volante na Igreja Presbiteriana em Paul para todas as faixas do grupo prioritário de risco.

Na Serra, 38 unidades de saúde da Serra abrem neste sábado. Quem está entre os grupos prioritários deve ficar atento à oportunidade. As unidades funcionarão das 8 às 17h.

A vacina oferecida é trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.

Poderão se vacinar pessoas com mais de 60 anos; crianças com idades entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; funcionários da saúde; indígenas; pessoas com doenças crônicas; indígenas; população privada da liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; além de trabalhadores do sistema prisional; gestantes e puérperas (mulheres com bebês de até 45 dias). Também fazem parte do grupo prioritário professores das redes pública e privada passaram a integrar grupo prioritário, mas é preciso que os professores estejam em atividade em sala de aula.

CASOS

Neste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registrou um total de 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, sendo 12 casos por Influenza A H3N2, quatro casos por Influenza A H1N1 e dois casos por Influenza B. Deste total, um caso evolui para óbito por Influenza B.

Em Vitória, dois homens morreram com suspeita de Influenza no último fim de semana. Segundo a gerente de Vigilância em Saúde do município, Arlete Frank Dutra, um deles é um idoso de 66 anos. O outro tinha 54 anos, mas ainda não há confirmação se ele fazia parte de algum grupo de risco.

SAIBA

Vitória

- Horário: 8h às 17h

- Locais: unidades de Jardim da Penha, Bairro República, Praia do Suá, Santa Luiza, Maruípe, Conquista, Ilha das Caieiras, Fonte Grande, Forte São João, Consolação, Santo Antônio, Do Quadro e Grande Vitória. Em Jardim Camburi, a imunização será na Igreja Presbiteriana, localizada na rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 761.

- Não é preciso fazer agendamento

Cariacica

- Horário: 8h às 17h

- Locais: unidades dos bairros Alto Lage, Bela Aurora, Bela Vista, Campo Verde, Cariacica Sede, Itapemirim, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Mucuri, Novo Brasil, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Rio Marinho, Santa Fé, São Francisco, São Geraldo, Santa Bárbara, Santana, Valparaíso e Vila Graúna.

- Não é preciso fazer agendamento

Vila Velha

- Horário: 8h às 17h

- Locais: todas as unidades de saúde, exceto Paul e Prainha. Também haverá vacinação na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, somente para adultos, e na Igreja Presbiteriana em Paul para todas as faixas do grupo prioritário de risco.

Serra

- Horário: 8h às 17h