Realizar o sonho de ter o nome do pai incluído na certidão de nascimento. Esse é o objetivo de um mutirão de registro de paternidade gratuito promovido nesta sexta-feira (09) em uma universidade particular de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Mutirão de registro de paternidade altera gratuitamente documento

O projeto de reconhecimento voluntário de paternidade, chamado "Meu Pai é Legal", é organizado desde 2012 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em parceria com curso de Direito da Faculdade e é voltado para crianças e adultos que não possuem paternidade estabelecida no registro.

Em um primeiro momento, os alunos do curso visitaram quatro escolas municipais, onde constataram que mais de 100 crianças não tinham nome do pai no registro. As famílias e os supostos pais dessas crianças foram convidados para participar de audiências de mediações realizadas nesta sexta-feira.

Dênisson Ferreira foi registrado pelo pai adotivo, o pedreiro Moacir Alves Crédito: Caíque Verli

Segundo o coordenador do projeto, o professor de Direito Flávio Barroca, caso os pais aceitem registrar o filho, o processo é feito de forma gratuita, sem nenhum custo para ambas as partes. A economia pode chegar a até R$ 5 mil.

"Ele não tem ônus nenhum. Inclusive se o pai suscitar a dúvida da paternidade e for preciso um teste de DNA, há uma verba do Estado para que esse teste seja feito. Nem o teste de DNA é pago, é totalmente gratuito", explica o professor

O registro não é feito só para pais e filhos com laços sanguíneos, mas também nos casos de adoção que não foram formalizados. É o caso do cabeleireiro Dênisson Ferreira, de 36 anos. Apesar de ter mãe biológica viva, ele mora com a família do pedreiro Moacir Alves há 34 anos sem nunca ter sido registrado oficialmente pelo pai adotivo.

O pedreiro registrou o filho no mutirão, pondo fim a uma série de constrangimentos que Dênisson diz ter passado por não ter o nome do pai na certidão de nascimento.

"O constrangimento era toda vez que eu ia fazer um documento, algum tipo de coisa. A pessoa sempre pergunta o nome do pai. E eu sempre via uma lacuna ali. Tenho o pai, mas não tem o nome ali", comenta o cabeleireiro.