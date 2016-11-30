Cerca de 20 mil capixabas devem ser atendidos até o próximo domingo (4) em um mutirão de negociação de dívidas que acontece na Arena Vitória, em Bento Ferreira, próximo à prefeitura da Capital. O Feirão Recupere seu Crédito integra 27 instituições financeiras, como Banestes, Caixa, Cesan e EDP e reduz os juros em até 100%.

Desempregado, Railson Pereira, de 55 anos, acabou tendo que priorizar outras contas em casa e deixou uma dívida com uma instituição de empréstimo chegar a mais de R$ 4 mil. Ele foi o primeiro a chegar na fila, na noite de terça-feira (29). “Essa do banco deixei de lado e os juros só vão aumentando. E como não tem renda nenhuma eu cheguei a esse ponto”, relata.

Your browser does not support the audio element. Mutirão de negociação de dívidas em Vitória reduz juros em até 100%

O microempreendedor Cecílio Ribeiro dos Santos, de 51 anos, acumulou dívidas de seu negócio e outros débitos pessoais. O valor atual ultrapassa R$ 20 mil, em empréstimos utilizados para investimentos na empresa. “Eu peguei para comprar material para minha empresa. Mas acabou que veio a crise, e eu estou nessa. Já tentei negociar várias vezes e vou tentar novamente”, disse.

Como funciona

No local de atendimento os endividados conseguem checar quais são as dívidas atuais por meio do banco de dados do SPC Brasil. Após isso, negocia diretamente com as instituições no local, por meio de parcelamento ou de desconto total dos juros.

Após a primeira parcela da dívida ser quitada o endividado tem o nome limpo no SPC em até cinco dias. O gerente operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, ressalta que nesse momento é preciso ter cautela, principalmente no fim do ano, quando as pessoas recebem o 13º salário e querem gastar no Natal. “Se ele for fazer um parcelamento não pode pensar só na primeira parcela. No decorrer do ano que vem terão parcelas que vencerão e terá que pagar, se não volta a ter o nome negativado”, alerta.