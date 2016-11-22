Mutirão de conciliação do TRT-ES tem cerca de 30% de resolubilidade

Até a próxima terça-feira (22) acontece a Semana Nacional de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). São 167 processos envolvendo causas trabalhistas em pauta, sendo o mais antigo de 1993. Do total, a previsão é de que 30% dos casos sejam resolvidos. O restante dos processos acaba ficando pendente, segundo o TRT-ES.

A vice-presidente do núcleo permanente de métodos consensuais, Márcia Fráuner Miúra, afirma que, na maioria dos casos, as questões envolvem atrasos salariais e indenizações por acidentes de trabalho. Mas quando o devedor não tem mais condições de pagar, o credor tem que esperar, e por isso, muitos processos atrasam.

Your browser does not support the audio element. Mutirão de conciliação do TRT-ES tem cerca de 30 por cento de resolubilidade

Outro complicador para a resolução das negociações, segundo Márcia, é o período atual. “Essa época é um pouco mais difícil para a Justiça do Trabalho porque os empregadores têm compromisso com a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários. Isso dificulta a conciliação”, explica.

As duas primeiras semanas de conciliação no ano foram promovidas pelo TRT-ES. Esta, no entanto, faz parte do calendário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No ano passado o mesmo mutirão homologou R$ 2,1 milhão em acordos em todo o Espírito Santo.

Alto número de processos

Márcia explica, no entanto, que muitos dos casos poderiam ser resolvidos de forma simples, com conversa entre as partes sem envolvimento da Justiça. Segundo estimativa da Justiça, existem aproximadamente 9 milhões de processos em andamento em todo o país. O número representa 4% da população do Brasil. “Não há necessidade muitas vezes de judicializar. Às vezes há acordo já na primeira reunião de conciliação. Isso onera o sistema e sai caro. No nosso caso, da Justiça do Trabalho, para a União”, alerta.