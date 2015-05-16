Após seis anos casados, neste sábado (16) o casal Evelyn Rosa Amorim, de 32 anos, e Eniclei Marrane, de 34, decidiram oficializar o fim do relacionamento. Separados há três meses, eles tomaram a decisão após uma série de brigas por ciúmes. Apesar disso, ela declara que continua o amando e que não queria se divorciar, apesar de ter aceitado a decisão de Eniclei.

Your browser does not support the audio element. Mutirão atende casais que querem o divórcio

A homologação do divórcio foi acompanhada por Iraci Francisca de Araújo, que é intérprete e tradutora de libras do Ministério Público, pois o casal é deficiente auditivo. Coincidentemente, também foi Iraci quem fez a tradução do casamento civil dos dois, em 2009. Segundo Iraci, Evelyn relata que os dois tiveram uma vida muito boa juntos e que a separação tem sido um momento difícil.“Principalmente em uma situação dessa, porque a Evelyn ainda o ama. Ela confessa que ele não está levando em consideração os dias que tiveram juntos, e isso até me emociona, por ela ainda estar com esse sentimento por ele. Mas ele falou que acabou, de verdade, e não há possibilidade de retorno”, conta a intérprete.

A separação foi consensual e sem partilha de bens. Eniclei afirma, de acordo com Iraci, que quer continuar convivendo e sendo amigo da ex-mulher, mas que agora está livre para outros relacionamentos. “Ele fez uma pergunta: agora a gente pode namorar, não pode? Eu falei que sim, agora são livres, estão separados e agora podem. Ele frisou que antes era casado, não ia traí-la. Então agora os dois estão livres, e é torcer para que encontrem outras pessoas e sejam felizes”, disse Iraci.

Assim como Evelyn e Eniclei, cerca de 300 casais participaram do mutirão da Justiça Comunitária na Casa do Cidadão de Vitória. No local, foram homologados os acordos judiciais de separação já iniciados pelos ex-casais, além de guarda e visita dos filhos e definição de pensão alimentícia.

O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos do município, Marcelo Nolasco, destacou que antes da assinatura da separação, houve a ajuda de mediadores para ajudar no diálogo entre as partes. Isso torna o processo mais ágil do que seria na Justiça e que seja resolvido de forma amigável. “O serviço é de mediação de conflitos. Muitas vezes, não sendo possível essa mediação, as pessoas podem buscar a separação ou o divórcio. A importância do serviço é que ele é gratuito, e ele fornece o acesso à Justiça a pessoas que não teriam essa facilidade sem a prestação do serviço”, afirmou.