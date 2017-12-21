Mutirão ajuda moradores de Vila Velha a emitir carteira de identidade Crédito: Eduardo Dias

A porteira Mariane Vieira Gomes está desempregada há dois meses, tem entregado currículos em vários lugares, mas estava cheia de preocupações nos últimos dias. Ela perdeu a Carteira de Identidade há duas semanas e tinha medo que isso a atrapalhasse em conseguir um novo emprego.

Your browser does not support the audio element. Mutirão alivia busca pela carteira de identidade em Vila Velha

O alívio de Mariane veio na manhã desta quinta-feira (21), quando um mutirão para a emissão do documento foi organizado pela Polícia Civil, no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Uma oportunidade e tanto para aquelas pessoas que precisam da Carteira de Identidade com urgência. As cidades da Grande Vitória terão prioridades nesses mutirões em 2018.

Mariane Vieira Gomes ainda destacou a facilidade encontrada no mutirão com as dificuldades que teve ao tentar fazer a identidade em um posto de atendimento Polícia Civil que fica em um shopping de Vila Velha.

"Se você não chegar cinco horas da manhã você não consegue ser atendido. São só 100 fichas lá. Ainda tem o custo e eu tenho um neném. Fica difícil sair com ele de madrugada. O mutirão foi uma mão na roda, ajuda pra caramba", disse a porteira.

O mutirão foi feito para atender 500 pessoas e um dos principais atrativos para a ação foi a gratuidade até para os documentos de segunda via, que normalmente custam R$ 54. Os interessados só precisam levar uma foto 3 x 4, certidão de Casamento ou Nascimento, além de um comprovante de residência recente.

Foi justamente a possibilidade de conseguir o documento gastando menos que motivou a dona de casa Rosângela Andrade Braga a levar os quatro filhos para fazer o documento. Só de passagens de ônibus para cinco pessoas ela conseguiu economizar mais de R$ 30.

"Ajuda e muito. Nessa crise que está, a gente não gasta tanto. Tem o transporte, aí a gente economia o dinheiro bastante com o dinheiro da passagem", disse Rosângela.