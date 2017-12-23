Música barroca e instrumentos do Século XVII se destacam na Catedral

Concerto da Trupe Barroca Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A Catedral Metropolitana de Vitória ofereceu uma oportunidade inédita para os amantes de música mergulharem em uma experiência histórica. Na manhã deste sábado, um concerto de músicas barrocas, tocadas com instrumentos originais dos séculos XVII e XVIII, atraiu um bom público para o Centro Histórico de Vitória.

Entre os instrumentos utilizados, os que mais chamam atenção pela antiguidade são os violinos. O mais antigo foi fabricado no ano de 1723. Há ainda outros três que datam do mesmo século, dos anos de 1753, 1780 e 1791. O mais novo entre esses instrumentos foi feito em 1924.

Your browser does not support the audio element. Músicas barrocas e instrumentos do Século xvii se destacam na Catedral

Também foram utilizados no concerto cópias de instrumentos históricos do período barroco. O maestro Sérgio Dias explica que o espetáculo não se baseia apenas na utilização de instrumentos antigos. Segundo ele, a performance é o que se chama de historicamente informada - que busca referências da época para construir um repertório.

“Na realidade, isso é redimensionar a música não com um objetivo de voltar ao passado, porque isso é impossível, mas para ouvir esse repertório de acordo com uma perspectiva criativa que, para nós, para os ouvidos modernos, é absolutamente nova.”, disse.

A assistente social Gessimara Sousa é uma apreciadora de música e contou que não teve uma oportunidade de participar de um concerto de Natal anteriormente. “Eu acho que é uma oportunidade ímpar para nós, do século XXI, podermos experimentar isso. Não é algo que a gente pode ver todos os dias.”