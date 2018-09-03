Incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro Crédito: Erick Dau / A7 Press

O Grande incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, também causou perdas para a história do Espírito Santo. Entre os quase 20 milhões de itens incendiados, estavam documentos históricos do botânico capixaba Augusto Ruschi.

Your browser does not support the audio element. Museu Nacional - documentos de Augusto Ruschi também pegaram fogo

O pesquisador, que faleceu em 1986, dedicou muitos anos da sua vida como professor de botânica no Museu Nacional. Além de guardar documentos importantes da história capixaba, o museu do Rio de Janeiro foi a grande inspiração para Ruschi na concepção do Museu Professor Mello Leitão, em Santa Teresa, na região Centro-Serrana do Espírito Santo.

Sérgio Lucena é diretor do Instituto Natural da Mata Atlântica, responsável por administrar o Museu Mello Leitão. Segundo ele, muitos textos e cartas redigidos por Ruschi durante a atuação como professor do Museu Nacional estavam guardados no local. Tudo foi queimado.

Lucena também destacou a importância do Museu Nacional na criação de um dos principais museus capixabas. O Museu Professor Mello Leitão, criado em 1949, possui um acervo com milhares de animais da Mata Atlântica.

"Durante a maior parte da vida, Augusto Ruschi foi professor do Museu Nacional. Ele criou o Museu Mello Leitão inspirado no Museu Nacional, no que ele viu lá, nos processos que existiam lá. Eu costumo dizer que o Museu Mello Leitão é um filho do Museu Nacional, porque foi fortemente inspirado no Museu Nacional"

Augusto Ruschi trabalhou por vários anos como professor no Museu Nacional, no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo

A professora Rossana Brito dá aulas sobre a História do Brasil Colonial, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e lamentou o prejuízo gerado pela queima do Museu Nacional e também o descaso com o ensino da História no país.

"A gente vive um momento no Brasil de descaso ainda maior com o patrimônio histórico e artístico nacional e com a História. É falta de sensibilidade, e essa sensibilidade histórica precisa ser aprendida, e nós professores de história somos importantes para isso", avaliou a professora.