Museu do Negro e Casa da Memória têm falhas na prevenção de incêndio

Bombeiros realizaram vistoria no Museu do Negro, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Por conta de problemas como a falta de extintores e o não funcionamento de uma bomba de água, o Museu do Negro, no Centro Vitória, e a Casa da Memória, em Vila Velha, ficaram em alerta após uma vistoria de prevenção e combate a incêndios em museus. A fiscalização aconteceu, nesta segunda-feira (15), por solicitação do Ministério Público do Espírito Santo. O grupo de vistoria contou com representantes do Corpo de Bombeiros, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

O primeiro local vistoriado pelo grupo foi o Museu do Negro, na região do Parque Moscoso. O prédio é administrado pela Prefeitura de Vitória, e o problema identificado pelo Corpo de Bombeiros aconteceu no momento do teste das mangueiras de incêndio. Por conta de um defeito com a bomba hidráulica do edifício, não houve a pressão necessária para que a água fosse lançada. O tenente-coronel dos Bombeiros, Andrison Cosme, falou o que precisa ser feito para que o problema seja resolvido.

Your browser does not support the audio element. Museu do Negro e Casa da Memória têm falhas na prevenção a incêndio

"Basicamente a manutenção da bomba e alguns itens a mais, como a instalação de válvulas de retenção", disse o tenente-coronel dos Bombeiros

O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, acompanhou a vistoria e explicou as medidas que serão tomadas pela prefeitura. "A gente vai começar a atuar para a resolução desse problema. A partir de hoje [segunda] vou comunicar à Secretaria de Obras e a Secretaria de Segurança para que possamos dar andamento a esse processo", disse o secretário de Vitória.

Já a Casa da Memória, no bairro da Prainha, em Vila Velha, que abriga dezenas de objetos que relembram o período de colonização do Espírito Santo, também apresentou falhas. Os Bombeiros constataram que o local não tem extintores de incêndio, iluminação de emergência e sinalizações de saída. Uma situação grave, na opinião do tenente-coronel Cosme. O mais prudente, segundo ele, seria liberar o espaço apenas com a regularização dos extintores.

"O risco que se tem é que, caso aconteça um princípio de incêndio, eles não têm nenhum equipamento para fazer o combate a esse princípio, tendo uma perda patrimonial significativa", alertou o bombeiro.

CREA AVALIOU PARTE ELÉTRICA

Os representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) foram responsáveis por vistoriar as instalações elétricas dos dois prédios. No Museu do Negro os fiscais afirmaram que as instalações elétricas estavam em boas condições. Por outro lado, na Casa da Cultura, o engenheiro eletricista Ernani de Castro Gama afirmou que o prédio tem diversas ligações precárias.

"Tem muitas instalações elétricas improvisadas, que a gente chama no popular de gambiarra. Isso pode ocasionar um incêndio. É perigoso", avaliou o engenheiro do Crea.

Os relatórios realizados pelos Bombeiros e pelo Crea serão encaminhados para o Ministério Público do Espírito Santo nesta terça-feira (15), para que o órgão decida quais medidas serão tomadas em relação aos problemas com os dois edifícios e a situação do alvará de funcionamento. Por nota, o Ministério Público informou que "aguarda os relatórios técnicos do Corpo de Bombeiros e do Crea-ES com as informações colhidas na vistoria realizada nesta segunda-feira (15/10). Com base nessa documentação, o MPES vai avaliar se notificará as administrações dos prédios verificados para a adoção de providências em relação ao que foi constatado".