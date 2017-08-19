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Muros que cercam a Praça do Cauê são derrubados pela PMV

Prefeitura já pensa em ampliar e abrir a praça para ligar Reta da Penha à Terceira Ponte

Publicado em 19 de Agosto de 2017 às 13:04

Publicado em 

19 ago 2017 às 13:04
Quem passar pela Praça do Cauê nos próximos dias vai perceber diferenças no local. Nesse final de semana, a praça localizada no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória, estará interditada para uso dos moradores para que a prefeitura dê início as obras de revitalização. Os muros que cercavam a praça serão derrubados. Também estão sendo realizados serviços de jardinagem e recuperação dos equipamentos disponíveis no local. O objetivo, segundo o prefeito Luciano Rezende, é colocar atividades para que a comunidade aproveite mais a área, como feirinha de artesanato, food truck, entre outras.
Muros que cercam a Praça do Cauê são derrubados pela PMV
Depois de desviar o fluxo de ônibus da Praça do Cauê para a avenida Desembargador Santos Neves, fazendo com que os veículos de transporte de passageiros acessem a Terceira Ponte pela Rua Dukla de Aguiar, esta passa a ser a segunda etapa das mudanças previstas para a região. A praça será futuramente ampliada para as laterais e no centro será feita uma abertura para a passagem direta dos veículos que seguem da Avenida Reta da Penha com destino a Terceira Ponte, segundo o prefeito.
"Para isso nos vamos ampliar a área útil da praça. Ela vai ganhar mais espaço, mais equipamentos. Ao lado da praça não teremos mais trânsito porque o calçadão vai chegar até o muro do Instituto Duarte Rabelo e o outro lado será de estacionamento para quem mora no local", explica Luciano Rezende.
Os trabalhos de revitalização continuam pelos próximos quinze dias e até lá a Defesa Civil Municipal sinalizará os espaços que poderão ser utilizados ou não pela população do bairro.
O prefeito também ressaltou que todas as discussões envolvendo a dinâmica de utilização do acesso à Terceira Ponte, com os órgão ligados diretamente à questão, como Rodosol e Governo do Estado, serão amadurecidas para que a decisão seja equilibrada. "Vamos na velocidade do consenso, na concordância de todos. Já fizemos o inicio das conversas e vamos intensificar. Estamos conversando com vários orgãos que têm envolvimento com essa obra", pontua.

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