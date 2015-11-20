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Municípios se unem e criam fórum par monitorar litoral na Grande Vitória

Preocupação é relativa aos possíveis impactos no litoral da região após a chegada ao mar da lama de rejeitos de minério proveniente do rompimento da barragem da mineradora Samarco

Publicado em 19 de Novembro de 2015 às 23:07

Publicado em 

19 nov 2015 às 23:07
As Secretarias de Meio Ambiente de Vitória e de Cariacica criaram um fórum destas pastas na Grande Vitória com objetivo de monitorar as condições do ecossistema marinho e outros fatores na costa da região. A preocupação é relativa aos possíveis impactos no litoral após a chegada ao mar da lama de rejeitos de minério proveniente do rompimento da barragem da mineradora Samarco. A criação deste fórum ocorreu durante reunião entre Vitória e Cariacica na tarde desta quinta-feira (19).
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, haverá uma reunião no Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), na tarde desta sexta-feira (20), para discutir a ampliação do fórum para outros municípios do litoral capixaba.
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Segundo Luiz Emanuel, o fórum tem entre seus objetivos monitorar a qualidade da água, acompanhar os efeitos da lama na fauna marinha e observar de que forma a lama irá se dispersar no oceano.
A ministra do Meio Ambienta, Izabela Teixeira, divulgou, nesta quinta, dados de um estudo que aponta que a pluma de lama deve se dispersar por cerca de 3 km ao norte da foz do Rio Doce, em Regência, no município de Linhares, e por aproximadamente 6 km ao sul. Vitória está a 120 km de onde o rio deságua no mar. Segundo a ministra, áreas próximas à foz terão fortes impactos na biodiversidade e em recursos pesqueiros.

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