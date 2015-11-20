Municípios se unem e criam fórum par monitorar litoral na Grande Vitória

As Secretarias de Meio Ambiente de Vitória e de Cariacica criaram um fórum destas pastas na Grande Vitória com objetivo de monitorar as condições do ecossistema marinho e outros fatores na costa da região. A preocupação é relativa aos possíveis impactos no litoral após a chegada ao mar da lama de rejeitos de minério proveniente do rompimento da barragem da mineradora Samarco. A criação deste fórum ocorreu durante reunião entre Vitória e Cariacica na tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, haverá uma reunião no Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), na tarde desta sexta-feira (20), para discutir a ampliação do fórum para outros municípios do litoral capixaba.

Your browser does not support the audio element. 54744 - Rafael Monteiro de Barros - Municípios se unem e criam fórum para monitorar litoral na Grande Vitória - CBNGAZ - 1.18s - 20-11-15.mp3

Segundo Luiz Emanuel, o fórum tem entre seus objetivos monitorar a qualidade da água, acompanhar os efeitos da lama na fauna marinha e observar de que forma a lama irá se dispersar no oceano.