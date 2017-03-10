Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BR 101

Municípios rebatem afirmação da ECO 101 sobre atraso em obras

De acordo com auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) a concessionária não cumpriu o cronograma de execução de obras, incluindo a execução de passarelas

Publicado em 10 de Março de 2017 às 13:51

Publicado em 

10 mar 2017 às 13:51
Os municípios de Serra e Linhares rebateram a afirmação da ECO 101 de que a construção de passarelas às margens da BR 101 tenha sofrido atraso também em virtude de questões burocráticas envolvendo as cidades. Segundo a empresa, cinco passarelas já foram erguidas. Outros projetos, entretanto, não foram executados devido a impasses impostos pelas administrações municipais.
De acordo com auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) a concessionária não cumpriu o cronograma de execução de obras, incluindo a execução de passarelas.
Municípios rebatem afirmação da ECO 101 sobre atraso em obras
Conforme informações da ECO 101, em Linhares, por exemplo, seriam construídas três. Após o início das obras, a administração municipal revogou a autorização que já havia outorgado, solicitando alteração do local em razão da efetividade do apontado no projeto.
O prefeito de Linhares Guerino Zanon, explicou que a solicitação de aprovação de projetos aconteceu na administração anterior e localização em que os equipamentos seriam erguidos não considerou as necessidades da comunidade. “Precisamos discutir melhor a aplicação dos recursos e onde efetivamente as passarelas devem estar localizadas. Existem vários exemplos no Brasil de passarelas construídas em locais indevidos, que estão sem uso”, justificou.
Zanon também criticou o projeto que foi apresentado pela concessionária ao executivo municipal. “Só para se ter uma ideia em uma dessas propostas o usuário precisaria andar em uma faixa de 200 metros para atravessar uma pista de 40 metros, isso é um absurdo”, rebateu. 
Outro exemplo dado pela concessionária são as passarelas de Serra. Após aprovadas pela ANTT, tiveram a implantação não aprovada pela prefeitura, em razão de projeto de obra pública de implantação do BRT, segundo a ECO 101. Essas são decisões tomadas unilateralmente pelo poder público e que têm impacto na entrega ou não da obra no prazo definido em contrato assinado pela empresa e o poder concedente.
Serra
O secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Tarcísio Bahia, disse que a administração tem conversado com a concessionária, mas que os locais propostos para receber as intervenções não atendem as necessidades da população. “Existe um trecho em Barro Branco, próximo a Barcelona, que já solicitamos a eles que façam uma passarela. Aquele é um dos trechos mais perigosos do Brasil”, contou. 
Segundo acórdão do TCU das 12 passarelas previstas nos três primeiros anos de concessão, apenas quatro foram instaladas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados