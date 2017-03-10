Os municípios de Serra e Linhares rebateram a afirmação da ECO 101 de que a construção de passarelas às margens da BR 101 tenha sofrido atraso também em virtude de questões burocráticas envolvendo as cidades. Segundo a empresa, cinco passarelas já foram erguidas. Outros projetos, entretanto, não foram executados devido a impasses impostos pelas administrações municipais.

De acordo com auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) a concessionária não cumpriu o cronograma de execução de obras, incluindo a execução de passarelas.

Your browser does not support the audio element. Municípios rebatem afirmação da ECO 101 sobre atraso em obras

Conforme informações da ECO 101, em Linhares, por exemplo, seriam construídas três. Após o início das obras, a administração municipal revogou a autorização que já havia outorgado, solicitando alteração do local em razão da efetividade do apontado no projeto.

O prefeito de Linhares Guerino Zanon, explicou que a solicitação de aprovação de projetos aconteceu na administração anterior e localização em que os equipamentos seriam erguidos não considerou as necessidades da comunidade. “Precisamos discutir melhor a aplicação dos recursos e onde efetivamente as passarelas devem estar localizadas. Existem vários exemplos no Brasil de passarelas construídas em locais indevidos, que estão sem uso”, justificou.

Zanon também criticou o projeto que foi apresentado pela concessionária ao executivo municipal. “Só para se ter uma ideia em uma dessas propostas o usuário precisaria andar em uma faixa de 200 metros para atravessar uma pista de 40 metros, isso é um absurdo”, rebateu.

Outro exemplo dado pela concessionária são as passarelas de Serra. Após aprovadas pela ANTT, tiveram a implantação não aprovada pela prefeitura, em razão de projeto de obra pública de implantação do BRT, segundo a ECO 101. Essas são decisões tomadas unilateralmente pelo poder público e que têm impacto na entrega ou não da obra no prazo definido em contrato assinado pela empresa e o poder concedente.

Serra

O secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Tarcísio Bahia, disse que a administração tem conversado com a concessionária, mas que os locais propostos para receber as intervenções não atendem as necessidades da população. “Existe um trecho em Barro Branco, próximo a Barcelona, que já solicitamos a eles que façam uma passarela. Aquele é um dos trechos mais perigosos do Brasil”, contou.