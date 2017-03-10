Os municípios de Serra e Linhares rebateram a afirmação da ECO 101 de que a construção de passarelas às margens da BR 101 tenha sofrido atraso também em virtude de questões burocráticas envolvendo as cidades. Segundo a empresa, cinco passarelas já foram erguidas. Outros projetos, entretanto, não foram executados devido a impasses impostos pelas administrações municipais.
De acordo com auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) a concessionária não cumpriu o cronograma de execução de obras, incluindo a execução de passarelas.
Municípios rebatem afirmação da ECO 101 sobre atraso em obras
Conforme informações da ECO 101, em Linhares, por exemplo, seriam construídas três. Após o início das obras, a administração municipal revogou a autorização que já havia outorgado, solicitando alteração do local em razão da efetividade do apontado no projeto.
O prefeito de Linhares Guerino Zanon, explicou que a solicitação de aprovação de projetos aconteceu na administração anterior e localização em que os equipamentos seriam erguidos não considerou as necessidades da comunidade. “Precisamos discutir melhor a aplicação dos recursos e onde efetivamente as passarelas devem estar localizadas. Existem vários exemplos no Brasil de passarelas construídas em locais indevidos, que estão sem uso”, justificou.
Zanon também criticou o projeto que foi apresentado pela concessionária ao executivo municipal. “Só para se ter uma ideia em uma dessas propostas o usuário precisaria andar em uma faixa de 200 metros para atravessar uma pista de 40 metros, isso é um absurdo”, rebateu.
Outro exemplo dado pela concessionária são as passarelas de Serra. Após aprovadas pela ANTT, tiveram a implantação não aprovada pela prefeitura, em razão de projeto de obra pública de implantação do BRT, segundo a ECO 101. Essas são decisões tomadas unilateralmente pelo poder público e que têm impacto na entrega ou não da obra no prazo definido em contrato assinado pela empresa e o poder concedente.
Serra
O secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Tarcísio Bahia, disse que a administração tem conversado com a concessionária, mas que os locais propostos para receber as intervenções não atendem as necessidades da população. “Existe um trecho em Barro Branco, próximo a Barcelona, que já solicitamos a eles que façam uma passarela. Aquele é um dos trechos mais perigosos do Brasil”, contou.
Segundo acórdão do TCU das 12 passarelas previstas nos três primeiros anos de concessão, apenas quatro foram instaladas.