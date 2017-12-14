Produção de petróleo: royalties ajudam a diminuir os déficits nas contas Crédito: ABR/arquivo

Pelo quarto ano consecutivo, 67 municípios do Estado foram autorizados a usar parte dos recursos dos royalties do petróleo para pagar despesas correntes de custeio em 2018. Nos anos anteriores, a lei permitiu que as prefeituras utilizassem 60% do repasse do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais para este fim. Este ano, o projeto, que é uma solicitação da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) foi reduzido para 40%.

Your browser does not support the audio element. Municípios poderão usar 40 % dos royalties para pagar custeio em 2018

De acordo com o presidente da Amunes e prefeito de Linhares, Guerino Zanon (PMDB), a expectativa da associação é voltar a usar os recursos do Fundo apenas em investimentos. “Diminuímos a quantia porque há uma sinalização de que a economia está tendo uma retomada. Em 2019, com a economia aquecida novamente, vamos voltar a usar 100% dos recursos em investimentos”, disse.

Os recursos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais só podem ser utilizados para investimentos em áreas como saúde, educação, habitação e mobilidade urbana. Agora com a lei, os municípios podem usar a verba para gastos com custeio, com exceção para pagamento de dívidas e remuneração do quadro permanente de pessoal e comissionados.

Reportagens de A Gazeta já mostraram que em algumas prefeituras do interior do Estado o recurso não foi utilizado de forma correta, como por exemplo, para a aquisição de veículos. Porém, o prefeito de Cariacica e vice-presidente da Amunes, Juninho (PPS), destaca que é ilusão dizer que os recursos não são utilizados de forma correta, pois os gastos precisam ser justificados.

“Todos recursos que utilizamos tem um processo licitatório ou tem um processo aberto com prestação de contas. O que temos é uma maior liberdade para utilizar o recurso, tirando a questão de saúde e educação, mas não quer dizer que essa liberdade seja para você gastar de qualquer jeito”, disse.

O projeto foi sancionado pelo governador Paulo Hartung (PMDB), durante almoço com os prefeitos nesta quinta-feira (14). Dos 78 prefeitos, 13 não participaram do encontro. Da Grande Vitória os ausentes foram Gilson Daniel, de Viana, e Luciano Rezende, prefeito da Capital.