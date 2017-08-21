Municípios negociam R$ 117,8 mi e arrecadam R$ 23 mi com Refis

Os municípios da Grande Vitória negociaram até o momento R$ 117,8 milhões nos programas de refinanciamento de débitos tributários, o Refis. Das quatro principais cidades, apenas Serra não aderiu esse ano. Os demais estão com programa na segunda fase e seguem assim até dezembro. Até agora Vitória, Vila Velha e Cariacica já arrecadaram R$ 23 milhões por meio dos programas. Tanto pessoas quanto empresas podem participar do Refis, sendo que há diferenças para cada um.

Em Vitória, no geral, quem dividir em parcelas que terminem até o final do ano ganha 80% de desconto em juros e multas. Na Capital, o volume negociado no programa é de R$ 56,8 milhões. O município arrecadou na primeira fase do refinanciamento, até julho, R$ 14,3 milhões e espera receber ainda mais de R$ 30 milhões até o final do ano. O restante do valor negociado deve ser recolhido nos anos seguintes. A possibilidade de parcelamento chega a 60 vezes na segunda fase.

Segundo o subsecretário da Fazenda do município, Henrique Martins, em tempos de crise é necessário a regularidade por parte dos contribuintes, mesmo sendo mais difícil. “A cidade precisa se desenvolver. Pessoas físicas e jurídicas precisam de regularidade fiscal. Nós atingimos mais de 7 mil acordos, e é o que a gente queria”, destaca.

Em Vila Velha os descontos chegaram a 100% na primeira fase do Refis, com o ganho de quase R$ 5 milhões até este mês. O valor total das negociações chega a mais de R$ 57 milhões, no total. Na segunda fase o contribuinte pode parcelar em até seis vezes com a possibilidade de ganhar 80% de desconto. O parcelamento é de até 60 meses.

Cariacica foi o que mais arrecadou proporcionalmente, mas o que menos negociou e recebeu em números gerais. No total foram negociados quase R$ 4 milhões e já recebidos 3,5 milhões em dívidas de contribuintes. A prefeitura decidiu manter na segunda fase a possibilidade de descontos em juros e multas de 100% para quem pagar em até cinco vezes o que deve. O parcelamento no município é o maior, com até 120 vezes.