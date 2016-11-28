Municípios estudam implantação de camelódromos na Grande Vitória

Três cidades da Grande Vitória estudam a possibilidade de implantar espaços popularmente conhecidos como camelódromos. A ideia é que esses lugares sirvam para agrupar ambulantes que trabalham nas ruas da região metropolitana. Por enquanto, os projetos ainda estão em fase de análise nas prefeituras de Vitória, Serra e Cariacica.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) já chegou a ter uma conversa preliminar com a prefeitura da Capital para debater a proposta. No entanto, ainda não foi apresentada uma sugestão de local para a implantação do camelódromo.

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Na avaliação do presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, a Vila Rubim seria um bom lugar para implementar o complexo comercial. “Eu penso que nas imediações entre a rodoviária e o mercado da Vila Rubim seja um ponto estratégico”, afirmou.

O subsecretário de Controles Urbanos de Vitória, Otto Grellert, confirma que existe a ideia da criação do camelódromo, mas que tudo é ainda muito inicial. Segundo Otto, caso o projeto saia do papel, poderiam ser implantados camelódromos em mais de um ponto da cidade.

A princípio, os comerciantes fariam a gestão do mercado popular. “O município licenciaria apenas com o alvará e eles fariam a gestão do próprio espaço. Então, questões como condomínio e aluguel seriam de responsabilidade dos comerciantes”, disse.

A Prefeitura da Serra informou que tem projeto para construção de camelódromo em Laranjeiras, em uma área de 370 metros quadrados. A ideia é construir 61 boxes destinados aos ambulantes e banheiros distribuídos em dois pavimentos.