Multidão faz ato de apoio à candidatura de Bolsonaro e fecha 3ª Ponte

Manifestantes fazem ato a favor do Bolsonaro Crédito: Marcelo Prest

A manifestação de apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) reuniu uma multidão nas cidades de Vitória e Vila Velha, na tarde deste domingo (21). O grupo que se reuniu na Praia da Costa atravessou a Terceira Ponte caminhando e acompanhado de trios elétricos. Por isso, o trânsito ficou interrompido por pelo menos três horas na via. De acordo com organizadores do ato, 110 mil pessoas participaram da mobilização. Já a Polícia Militar estimou a presença de 40 mil manifestantes.

A mobilização em Vila Velha começou antes do meio-dia, na Praia da Costa, e aumentou gradativamente até às 14h, quando o grupo começou a caminhar pela Terceira Ponte. Ao chegar na altura da Praça do Pedágio, a multidão seguiu pela Rua Clóvis Machado até acessar a Praça do Papa, que já reunia os apoiadores em Vitória. Diversas lideranças do movimento discursaram nos trios elétricos estacionados no local do encontro. Além do apoio a Bolsonaro, também foram feitos vários discursos com críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao ex-presidente Lula.

O artesão José da Silva aproveitou a manifestação para vender camisas com estampas de Bolsonaro. Crédito: Eduardo Dias

O artesão José Pedro da Silva aproveitou a manifestação para comercializar camisas com estampas de Bolsonaro. Ele afirma que a venda foi superior ao que esperava.

"A minha expectativa foi a melhor. Vendi 180 camisas, mais ou menos. Foi muito bom, está sendo muito bom para mim. Estou fazendo camisa desde o início da campanha dele. Tudo que eu estou fazendo estou vendendo", disse o artesão.

A empresária Gisele Giovanelli foi uma das organizadoras da manifestação e disse que mobilizou outras mulheres para participar do ato.

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"Acho super importante [a presença das mulheres na manifestação], porque muitos dizem que eu voto no Bolsonaro porque meu marido mandou. Eu respondo que não, porque nós temos voz tanta voz ativa quanto os homens. Nós somos mulheres e votamos no Bolsonaro", disse a empresária.

ROUPAS

A maior parte dos manifestantes presentes ao evento usou camisas com as cores verde e amarela, mas também houve quem apostasse em fantasias. O comerciante Jorge Solemar usou uma fantasia de "Caixa 2", ironizando as denúncias recentes de possíveis irregularidades na campanha do presidenciável do PSL.

O comerciante Jorge Solemar usou uma fantasia de "Caixa 2" Crédito: Marcelo Prest

"A fantasia é uma ironia porque a gente sabe que o Bolsonaro entrou com nada [na campanha]. Ele se abdicou do fundo partidário. É uma ironia, porque a gente sabe que o PT vai jogar sujo, de todas as formas", opinou o comerciante.

O deputado federal Carlos Manatos (PSL), um dos principais apoiadores de Bolsonaro no Espírito Santo, participou da manifestação e distribui adesivos. Membros do partido também fizeram o cadastramento de eleitores que, segundo eles, aceitaram atuar como fiscais de urnas eleitorais no dia da votação. O objetivo seria evitar fraude na votação.