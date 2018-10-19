Multidão em busca de trabalho evidencia drama do desemprego no ES

Filas para conseguir emprego em supermercado de Vitória Crédito: Marcelo Prest

A oferta de 135 vagas de trabalho numa rede de supermercado, em Vitória, levou centenas de pessoas a unidade da Vila Rubim , onde enfrentaram horas de espera para preencher e entregar a ficha de inscrição. Entre aqueles que se aglomeraram para depositar a esperança de um novo emprego através daquela folha, há histórias como a de Luiz Ronald Pereira Ribeiro, de 58 anos, operador de empilhadeira, que e está desempregado há mais de 2 anos.

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Morador do bairro Conquista, em Vitória, ele sai quase todos os dias à procura de um novo emprego, mas não consegue uma vaga.

Luiz Ronald é operador de empilhadeira, mas já está desempregado há mais de 2 anos Crédito: Marcelo Prest

Por conta das dificuldades, ele já não faz questão de trabalhar na mesma área pela qual teve a carteira assinada pela última vez.

Luiz afirma que aceita qualquer outro cargo que estiver disponível.

"Ficar em casa sem dinheiro não dá, tem que ter emprego. Estou nessa esperança, estou nessa fé. Creio que vou conseguir. A minha profissão é operador de empilhadeira, mas eu estou procurando uma vaga de auxiliar de serviços gerais. O que tiver", disse o desempregado.

A dona de casa Sara Gomes de Jesus está desempregada há quase 2 anos e enfrentou todo o tumulto Crédito: Marcelo Prest

As vagas abertas para uma nova filial da rede de supermercados que será inaugurada no dia 28 de novembro, no bairro Jardim Camburi, Vitória, se mostraram como a esperança de voltar a ter a carteira assinada.

Entre os cargos estão oportunidades para padeiro, balconista, repositor, operador de caixa, embalador e açougueiro.

A dona de casa Sara Gomes de Jesus, de 42 anos, está desempregada há quase 2 anos e enfrentou todo o tumulto em busca de recolocação no mercado de trabalho. Ela estava em busca de uma vaga para auxiliar de serviços gerais.

"É muito difícil, porque a gente procura emprego para todo lado. Tem um ano e meio que eu estou desempregada, correndo atrás, e é sempre assim. Quando tem uma oportunidade é sempre assim, um correria", conta a dona de casa.

PRIMEIRO EMPREGO

Keilla Martins ficou assustada com a quantidade de pessoas Crédito: Marcelo Prest

A longa fila também contava com centenas de jovens em busca do primeiro emprego com carteira assinada. Um desses exemplos Keilla Martins, de 19 anos. Ela chegou na fila bem cedo e ficou assustada com a quantidade de pessoas no local.

"É bem preocupante a situação que os cidadãos brasileiros estão, com desemprego e instabilidade. Já trabalhei informalmente, mas queremos estabilidade. Nós que moramos de aluguel, e queremos investir em cursos ou faculdade, precisamos de um dinheiro fixo", opinou Keilla.

O jovem Weslen Neris Gomes, de 18 anos, também está à procura do primeiro emprego e ficou surpreso com a quantidade de outras pessoas desempregadas que encontrou.

O jovem Weslen Neris Gomes também está à procura do primeiro emprego Crédito: Marcelo Prest

"Eu não imaginei que fosse assim. Minha mãe fez a inscrição para mim, falou que eu iria fazer uma entrevista. Cheguei aqui e vi esse monte de gente, nunca pensei que fosse assim", conta.

Representantes do supermercado afirmaram que os primeiros candidatos começaram a formar a fila ainda na noite de quinta-feira, por volta das 22 h. A distribuição de fichas para inscrição no processo começou às 6 h.

A enorme fila deu volta uma no quarteirão do supermercado e a situação ficou mais tensa por volta de 9h, quando houve empurra-empurra, com as pessoas saindo da fila, disputando quem conseguiria pegar uma das folhas. Uma situação que reflete parte da crise de desemprego no país.

De acordo com números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Espírito Santo tem cerca de 257 mil pessoas desempregadas.