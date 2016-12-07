A temporada de rematrícula nas escolas particulares já começou e com ela alguns problemas também surgem. Para evitar desgastes na hora de matricular os alunos, os responsáveis devem ficar atentos a uma série de fatores. Segundo o Procon Estadual, entre as principais reclamações estão as cobranças indevidas de material escolar de uso coletivo e multas abusivas por desistência.

O gerente de atendimento do Procon, André Marques, reforça que apesar de legal, a cobrança de multa por quebra contratual costuma ser abusiva. “Algumas instituições acabam cobrando valores exorbitantes e prejudicam os consumidores, cobrando até mais de uma mensalidade. Alguns órgãos entendem como valor legítimo até 20% do saldo devedor”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Multas e cobranças indevidas são as principais reclamações na hora da rematrícula

Marques também chama a atenção para cobrança de material escolar de uso coletivo, que é indevida. Um lei federal proíbe que o contratante obrigue o pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes.

“O Procon estadual emitiu uma notificação recomendatória para que seja divulgado às instituições particulares para que se abstenham de fazer esse tipo de cobrança. Quem foi cobrado devem ter os valores restituídos”, completou.

Inadimplência