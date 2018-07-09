Nelson da Silva Souza aprovou a ideia do parcelamento de multas, IPVA e licenciamento Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Donos de veículos vão poder parcelar multas, IPVA e licenciamento com cartão de crédito no Espírito Santo. A expectativa do Detran-ES é que a opção de parcelamento esteja disponível no Estado até o fim do ano. Ainda não há definição a respeito do número de parcelas e das bandeiras de cartões que vão poder ser utilizadas. Débitos em atraso também poderão ser parcelados. Nesse caso, serão acrescidos juros ao pagamento.

Para o técnico em operações portuárias Nelson da Silva Souza, de 45 anos, a medida é positiva. “Isso é bom porque, às vezes, a pessoa não tem condições de pagar de uma vez, aí faz o parcelamento para poder liberar o documento.”

Your browser does not support the audio element. Multas de trânsito poderão ser parceladas com cartão de crédito no ES

Quem tem dívidas com o Detran, como as de multas, não consegue licenciar o veículo. Antes disso, é preciso quitar o débito, como lembrou Nelson. É isso o que também destaca para os condutores o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira. “Ele (condutor) não consegue resolver a situação dele e do veículo se não quitar todos os débitos, inclusive os de outros Estados.”

Paulo Lucas Botelho da Silva acredita que a medida beneficia o cidadão Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Quem também aprovou a novidade é o pizzaiolo Paulo Lucas Botelho da Silva, de 19 anos. “Na crise em que o Brasil está, eu acho que é a opção mais viável para o trabalhador conseguir colocar as dívidas em dia. Do jeito que as coisas estão, parcelar é o único jeito de o brasileiro se manter estável.”

Segundo o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, a ideia é que multas em geral, IPVA e licenciamento possam ser parcelados. Os autos de infração emitidos por outras instituições, como Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, só poderão ser divididos no cartão de crédito caso esses órgãos permitam que o Detran faça o parcelamento.

Neste ano, foram emitidos aproximadamente 258 mil autos de infração vinculados ao Detran no Espírito Santo. Atualmente, há mais de 280 mil multas em atraso aplicadas por órgãos ligados ao Detran. Para além disso, considerando também os autos de infração emitidos por outras instituições, como PRF e Guardas Municipais, o Estado tem aproximadamente 885 mil multas atrasadas.

Em relação ao IPVA, há 605 mil veículos com o imposto em atraso no Espírito Santo. Já o número de licenciamentos vencidos soma aproximadamente 773 mil.

SAIBA MAIS

Total de autos de infração junto ao Detran (entre janeiro/maio de 2018): 258 mil

Multas atrasadas junto ao Detran-ES: 280.272

Multas atrasadas, considerando também outros órgãos (PRF, Guardas Municipais, entre outros): 884.889

IPVA atrasado: 605.488