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Carnaval 2017

Multa de quase R$ 3 mil para motorista bêbado nas estradas

Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas BRs começou nesta sexta-feira e termina na quarta-feira de cinzas

Publicado em 24 de Fevereiro de 2017 às 20:06

Publicado em 

24 fev 2017 às 20:06
Teve início nesta sexta-feira (24) a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No Espírito Santo, todo efetivo da PRF vai estar nas estradas durante os seis dias de carnaval. Durante esse período, a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas será intensificada. Quem for flagrado dirigindo sob influência de álcool será multado em R$ 2.934,70.
Multa de quase R$ 3 mil para motorista bêbado nas estradas
Além disso, o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, a multa passa para R$5.869,40. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a fazer o teste do bafômetro.
Para reforçar a segurança nas rodovias, a Eco 101, concessionária que administra a BR-101 no Estado, também deu início nesta sexta a Operação Carnaval. Até a próxima quarta-feira (1º), trechos de área urbana terão reforços de caminhão guincho, viatura de inspeção e caminhão de resgate de animais.
Ao longo da via, 14 painéis de mensagens serão instalados para informar o condutor sobre interdição de pista, acidentes, lentidão e congestionamentos. Também haverá operação especial nas praças de pedágio para dar mais agilidade ao serviço.

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