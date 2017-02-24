Teve início nesta sexta-feira (24) a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No Espírito Santo, todo efetivo da PRF vai estar nas estradas durante os seis dias de carnaval. Durante esse período, a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas será intensificada. Quem for flagrado dirigindo sob influência de álcool será multado em R$ 2.934,70.

Your browser does not support the audio element. Multa de quase R$ 3 mil para motorista bêbado nas estradas

Além disso, o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, a multa passa para R$5.869,40. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a fazer o teste do bafômetro.

Para reforçar a segurança nas rodovias, a Eco 101, concessionária que administra a BR-101 no Estado, também deu início nesta sexta a Operação Carnaval. Até a próxima quarta-feira (1º), trechos de área urbana terão reforços de caminhão guincho, viatura de inspeção e caminhão de resgate de animais.