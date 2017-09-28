O município de Vila Velha vai implementar o botão do pânico no próximo ano. Hoje o equipamento só funciona em Vitória, em uma parceria com o Tribunal de Justiça (TJ-ES). Em entrevista ao programa CBN Vitória, a Secretaria de Assistência Social do Município, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, disse ainda não é possível dizer o mês que o equipamento será adquirido, mas o processo de licitação já começou. Os números da violência contra a mulher são alarmantes no município canela-verde.

Your browser does not support the audio element. Mulheres vítimas de violência terão botão do pânico em Vila Velha

Segundo o último histórico, de dezembro do ano passado, existiam 1.476 processos na 9ª Vara Criminal de Vila Velha e 442 processos na 5ª Vara do município. Medidas protetivas, necessárias para o Botão do Pânico, existiam, até o final do ano passado, 2.117 na 9ª Vara Criminal e 3.203 medidas na 5ª Vara Criminal.

A implementação do Botão do Pânico faz parte de uma série de ações que a prefeitura promete iniciar em 2018. Entre eles a reabertura do Centro de Referência e Apoio à Mulher em Situação de Violência de Vila Velha (Cram-Vive), que segundo a Secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima, não está funcionando regularmente, sem espaço físico para atendimento.

De acordo com a secretária, o Cram-Vive será reinaugurado até o final do ano. No entanto, de acordo com ela, o atendimento já acontece. “Hoje a mulher procura a delegacia da mulher em Vila Velha e aí ela vai fazer os protocolos e entrar em contato com a gente. Ela será encaminhada para o Cram-Vive, antes mesmo de inaugurar. A equipe faz o atendimento lá”, explica.