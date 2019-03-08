Crédito: Fernando Madeira

No Dia Internacional da Mulher, centenas de capixabas foram para as ruas lutar por seus direitos. A concentração do ato foi em frente à Casa Porto, no Centro de Vitória. Por volta das 16h30 as manifestantes seguiram em caminhada pela Avenida Jerônimo Monteiro. A manifestação foi encerrada no Museu Capixaba do Negro (MUCANE), com a realização de oficinas.

Mulheres, homens e crianças participaram do protesto. Eles pediam o fim da violência e da retirada de direitos. A morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco também foi lembrada. Um ano após o assassinato dela e do motorista Anderson Gomes, ninguém foi preso.

Your browser does not support the audio element. Mulheres realizam ato em Vitória e pedem por justiça

De acordo com Giselle Pereira, do Fórum de Mulheres do ES, este ano o ato teve três temas de destaque. Um deles foi contra a reforma da previdência. O feminicídio e Marielle Franco completavam a pauta.

“Estamos colocando para a sociedade que basta de feminicídio. Somos um dos Estados com maior número de morte de mulheres, basta disso. Também queremos saber quem matou Marielle e Anderson. Já está fazendo um ano da morte deles e queremos saber como está o andamento do processo e quem, de fato, matou”.

A representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (RNP+), Rosalina do Carmo Santana, também participou do protesto. Segundo ela, as mulheres soropositivas ainda sofrem muito preconceito. “Trago as marcas do preconceito como mulher positiva, negra, moradora de favela e pobre. Tudo isso vai somatizando. Falar neste protesto foi muito gratificante”, disse.

A estudante Ananda Sampaio também participou do ato. Ela conta que as mulheres precisam se unir. “Nós temos que permanecer juntas, só assim vamos conquistar mais direitos”.