Mesmo com o retorno de alguns policiais militares ao serviço, as esposas dos PMs continuavam ocupando a entrada dos batalhões na manhã deste domingo (12). Entretanto, depois que um helicóptero da Polícia Militar foi utilizado para retirar 70 militares de dentro do Quartel de Maruípe, Vitória, as mulheres mudaram a estratégia do movimento. A partir de agora, nenhum militar consegue entrar no quartel.

De acordo com a esposa de um militar que participa do movimento, identificada como Maria, todos os militares que estavam aquartelados foram liberados, mas as fardas e o armamento ficaram presos no quartel.

Your browser does not support the audio element. Mulheres esvaziam quartel e impedem a entrada de policiais

“Não tem mais policial aquartelado. Quem estava de serviço foi descansar em casa, mas tiramos todo o uniforme deles porque não vamos deixar nossos policiais na rua sem armamento e sem condições psicológicas”, contou.

A manifestante destacou que a partir de agora, nenhum policial militar vai poder entrar no batalhão. Os portões só serão reabertos depois que o governador Paulo Hartung receber representantes do movimento para uma reunião. “O quartel só tem a guarnição, que é para guardar o quartel e os presos. O restante, liberamos todo mundo, só vamos abrir esse quartel quando o governador olhar nos nossos olhos”, afirmou.

Neste domingo, 875 PMs se apresentaram para trabalhar na Grande Vitória e em cidades das regiões Norte e Sul. Número um pouco maior que no sábado, quando 600 policiais militares se apresentaram para o serviço.