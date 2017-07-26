Mulheres estão empreendendo cada vez mais no Espírito Santo

Empreendedorismo: mulheres aumentam presença na gestão de novos negócios Crédito: Pixabay

O microempreendedorismo individual está em alta entre as mulheres capixabas. Em três dos cinco setores - indústria, serviços e comércios- no Espírito Santo, o número de mulheres microempreendedoras é maior que o de homens. Entre mais de 188 mil microempreendedores no Estado, 49% são mulheres. O levantamento divulgado pelo Sebrae foi feito com base em dados da Receita Federal de agosto do ano passado. E essa diferença vem caindo a cada ano, de acordo com o Sebrae.

Na indústria capixaba, 59% dos microempreendedores individuais são mulheres. Essa taxa no setor de serviços é de 54% e de 53% no comércio. Das mulheres microempreendedoras, 74% têm entre 30 e 64 anos.

Segundo a gerente de serviços do Sebrae, Aline Zanoni, o número de mulheres no setor tem crescido com a crise financeira porque o desemprego aumentou e o sexo feminino tem um forte espírito empreendedor. “As mulheres tem um senso de empreendedorismo muito forte. A via empreendedora feminina é muito forte. Elas tendem a arriscar mais quando ficam desempregadas”, comenta.