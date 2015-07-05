Mulheres do grupo "Transcol Rosa" fazem caminhada contra assédio sofrido nos ônibus

Para conscientizar a população e lutar contra o assédio sofrido dentro dos ônibus na Grande Vitória, mulheres do recém criado grupo “Transcol Rosa” realizaram uma caminhada na Praia de Camburi, na manhã deste domingo (5). Cansadas de sofrerem com abusos, elas querem, reunidas, planejar medidas que evitem a situação constrangedora.

Segundo o grupo, o assédio é geral e acontece em diversas linhas do Sistema Transcol. “Os homens se aproveitam de situações como a hora de desembarcar para se posicionarem e praticarem o abuso. Já aconteceu comigo várias vezes e com amigas”, relatou uma das participantes do grupo, Elzimar Silva.

Durante a caminhada em Camburi, elas distribuíram bexigas rosas e fizeram falas para chamar a atenção de quem passava pela orla. A auxiliar-administrativo Luciene Martins, líder do grupo, explicou que elas não querem um ônibus específico só para as mulheres, mas medidas que reforçem a segurança na frota atual.

“O projeto do Transcol Rosa quer ter uma parceria conjunta com a Polícia Militar e a Ceturb. Pensamos em ter um aplicativo para que o usuário que ver assédio ou também assaltos nos ônibus possam entrar em contato com a gente, para que a gente crie um banco de dados para ver as imagens e coibir os crimes”, explicou.

Segundo Luciene, os abusos são frequentes e estão enraizados culturalmente em muitas pessoas. “Já aconteceu comigo mais de uma vez e eu tenho uma filha de 12 anos. De certa forma, eu sei me defender, mas e ela? Não dá para ficar parado, tenho que fazer alguma coisa para ter certeza que minha filha vai poder ir e voltar da escola sem ser molestada e pode ter segurança”, falou.