Mulheres deixam de frequentar espaços públicos por medo de violência machista, revela estudo

O machismo e a violência de gênero crescente está mudando o comportamento das mulheres das classes C, D e E. Esse é o retrato revelado por uma pesquisa realizada pela Agência Énois - Inteligência Jovem. Os dados do levantamento mostram que 90% das mulheres entre 14 e 24 anos que estão inseridas nessas classes sociais têm deixado de frequentar espaços públicos e de usar determinadas roupas por medo da violência.A pesquisa foi realizada em duas fases: uma foi qualitativa, quando foram ouvidas 20 meninas de seis cidades, sendo elas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém (PA), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Brasília (DF); a segunda foi em forma de questionário na internet. Nesta última fase, com 2.285 mulheres de 370 cidades, inclusive do Espírito Santo, segundo lugar no ranking de mortes de mulheres. O objetivo do estudo era descobrir a que tipo de violência as meninas das classes C, D e E já tinham sido expostas e quais as consequências dessa ação. Os resultados do machismo em suas vidas também foram abordados, segundo a coordenadora da pesquisa e educadora da agência, Érica Teruel Guerra."Perguntamos coisas como: se elas já tinham sofrido violência física, verbal ou sexual, quanto perguntas mais abertas, como a violência contra mulher está presente nas suas vidas. E aí a gente pode e saber o que elas entendiam como violência: se é só tapa, o machismo é violência, se a cantada também está", explicou.A palavra “rua” foi a mais citada nas respostas sobre como a violência aparece no dia-a-dia das mulheres. O espaço público é visto, pela maior parte das entrevistadas, como um local em que não há segurança ou respeito: 94% delas já foram assediadas verbalmente e 77%, fisicamente, como a “encoxada” no transporte público ou o beijo forçado e a passada de mão em casas noturnas."A violência contra mulher tem uma consequência direta no desenvolvimento delas. O machismo naturaliza algumas situações de violência, então acabamos avaliando como algo normal. Sempre ouvimos: 'homem é assim mesmo'. Nossa educação sempre responsabiliza a mulher no lugar do homem. Eles são vistos como "animais" que não controlam seus extintos sexuais, na maior parte das vezes, e que detém um poder maior. E quando acontece um ato de violência a mulher é responsabilizada. E ela ouve isso desde criança: que ela não pode dar confiança, ela não pode usar tal roupa, não pode sair em determinado horário. Quando acontece um episódio de violência ela se sente culpada, com vergonha. Muitas vezes ela não reage, não denuncia. Elas foram induzidas pela educação que ela recebeu. Há uma confusão de sentimentos", explicou.O que mais chamou atenção de Érica é que, apesar de todas as mudanças nas últimas décadas, a pesquisa aponta que é no ambiente familiar e na escola que o machismo mais está presente. As famílias e as instituições continuam fazendo distinções sobre "o que é só de menino e o que é só de menina"."Às vezes ela está estudando menos porque tem que fazer tarefas domésticas. Na escola, são impedidas de utilizar alguns esportes, como futebol, por exemplo, porque são meninas. Elas ouvem isso inclusive de professores, o que é um absurdo, porque é um espaço educacional e que deveria dar espaço igual para todos. E no trabalho e em cursos mais próximos das ciências exatas", afirmou.O levantamento mostra ainda que quase 80% das entrevistadas acreditam que o machismo afetou seu desenvolvimento, tanto profissional quanto no relacionamento interpessoal, como pontua a coordenadora do projeto. "Algumas meninas dizem 'eu poderia ter me tornado outra coisa, minha carreira poderia ser diferente, se eu tivesse oportunidade igual a dos meninos'. Ou 'eu poderia ter uma relação melhor com os homens', justamente por causa dos episódios de violência e assédio, ou mesmo machismo, que elas presenciaram", disse.Os dados motivaram as instituições a lançar, na última sexta-feira, a campanha #meninapodetudo, que divulgará vídeos educativos produzidos com base nos dados da pesquisa.