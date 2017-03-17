Um grupo de mulheres e familiares de policiais militares bloqueou o trânsito no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, na tarde desta quinta-feira (16) em protesto, que durou quase três horas, contra a condução de negociações com o governo do Estado. Elas disseram que planejam outras manifestações para os próximos dias.

De acordo com uma das manifestantes, que pediu para não ser identificada, um desses protestos pode ocorrer na segunda-feira (20) e não se descarta pararem a polícia outra vez. “Vamos continuar fazendo esses protestos, fechando vias, até o momento em que a gente vai parar a polícia novamente, até nossas reivindicações previstas em lei serem ouvidas. Estamos programando outra manifestação para a segunda-feira, com previsão de pararmos a Terceira Ponte”, disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Mulheres de PMs param o Trânsito e prometem novos protestos

As mulheres reclamam de não serem reconhecidas pelo Estado, segundo as mesmas, como representantes dos policiais nas negociações. Na tarde desta quinta, houve uma audiência entre as partes no Fórum de Vitória. Segundo as manifestantes, elas querem que haja uma representante de cada batalhão nas reuniões. Na audiência desta quinta, nenhuma mulher representando os policiais participou do encontro.