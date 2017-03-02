Depois que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, comunicou que o Ministério Público do Trabalho (MPT) não poderá fazer a intermediação entre o movimento das mulheres de policiais militares e o Governo do Estado, o movimento decidiu pedir ajuda a outro órgão público. Na tarde desta quinta-feira (2), o advogado que representa as mulheres entrou com um requerimento no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pedindo que a Corte do Trabalho faça a mediação entre as partes.

Your browser does not support the audio element. Mulheres de PMs buscam TRT para mediar negociação com o governo

A reunião que seria realizada nesta quinta no MPT entre governo e representantes do movimento foi cancelada, mas mesmo assim, algumas mulheres e entidades de classe chegaram a se reunir em uma sala cedida pelo MPT, mas como não havia nenhum representante do governo, nada foi decidido.

O MPES afirmou que seguirá adotando as medidas necessárias para a garantia dos direitos humanos fundamentais e dos indispensáveis serviços de segurança pública prestados pela Polícia Militar, como tem feito desde o início da paralisação, por meio do Comitê de Gestão de Crise na Segurança Pública Estadual, dos promotores de Justiça com atribuição no tema e da Procuradoria-Geral de Justiça.

A Secretaria Estadual de Direitos Humanos informou que participaria da reunião desta quinta, mas ela foi cancelada. Disse também que o governo só irá se manifestar depois que novas ações sejam divulgadas.