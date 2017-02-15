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12º DIA DE PROTESTOS

Mulheres de PMs alegam não terem sido notificadas e permanecem em frente aos batalhões

As manifestantes alegam que não receberam notificação da Justiça para que deixem os locais, por isso, permanecerão com o protesto por tempo indeterminado.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2017 às 13:35

Publicado em 

15 fev 2017 às 13:35
O movimento de mulheres de policiais militares que impede a saída e a entrada da corporação nos quartéis e batalhões do Espírito Santo, continuou nesta quarta-feira (15). As manifestantes alegam que não receberam a notificação da Justiça para que deixem os locais, por isso, permanecerão com o protesto por tempo indeterminado.
Nesta terça-feira (14), a Justiça determinou a intimação de 10 mulheres que foram identificadas, para que deixassem os batalhões em todo o estado, sob pena de pagamento de R$ 10 mil em caso de descumprimento, por dia. O mandado foi expedido pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública.
Mulheres de PMs alegam não terem sido notificadas e permanecem em frente aos batalhões
Segundo a esposa de um policial militar, as mulheres só receberiam intimações que fossem nominais, portanto, as demais permaneceriam no local. “Até agora não recebemos nada, nenhum oficial de justiça foi até os batalhões”, afirmou. 
Comando da paralisação
O policial militar não pode fazer greve porque é proibido pela Constituição. Nas ocupações, as mulheres sempre alegam que são elas que estão no comando da paralisação. Mas, para as autoridades, essa é uma tentativa de encobrir o que, supostamente, seria um motim dos PMs. O movimento entrou no 12º dia, prejudicando a segurança pública em todo o Estado.

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