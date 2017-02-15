O movimento de mulheres de policiais militares que impede a saída e a entrada da corporação nos quartéis e batalhões do Espírito Santo, continuou nesta quarta-feira (15). As manifestantes alegam que não receberam a notificação da Justiça para que deixem os locais, por isso, permanecerão com o protesto por tempo indeterminado.

Nesta terça-feira (14), a Justiça determinou a intimação de 10 mulheres que foram identificadas, para que deixassem os batalhões em todo o estado, sob pena de pagamento de R$ 10 mil em caso de descumprimento, por dia. O mandado foi expedido pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública.

Your browser does not support the audio element. Mulheres de PMs alegam não terem sido notificadas e permanecem em frente aos batalhões

Segundo a esposa de um policial militar, as mulheres só receberiam intimações que fossem nominais, portanto, as demais permaneceriam no local. “Até agora não recebemos nada, nenhum oficial de justiça foi até os batalhões”, afirmou.

Comando da paralisação