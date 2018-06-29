Mulheres de militares envolvidas na greve da PM começam a ser ouvidas

4ª Vara Criminal de Vitória, local onde serão realizadas as audiências de instrução nos processos sobre a paralisação da PMES Crédito: TJES/Divulgação

Teve início na manhã desta sexta-feira a audiência de instrução para interrogar 14 mulheres familiares de policiais militares. As oitivas são referentes ao movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo , que ocorreu em fevereiro de 2017. Os interrogatórios acontecem na 4ª Vara Criminal, no Centro de Vitória.

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), algumas rés são acusadas de atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa.

Antes do início dos interrogatórios, os advogados de defesa das acusadas chegaram a afirmar que as oitivas poderiam ser adiadas, pois uma testemunha do caso ainda não tinha sido ouvida. No entanto, a testemunha citada, uma coronel da PM, que atuava na corregedoria da corporação na época da greve, foi convocada e prestou depoimento nesta sexta-feira (29).

A coronel Aldaleia Antunes Beltrame falou por menos de 10 minutos e respondeu perguntas do advogado de defesa de seis acusadas. Ela afirmou que não sabia de qualquer ordem do comando geral da PM para desobstruir as portas dos batalhões e negou qualquer parcialidade nos julgamentos dos procedimentos administrativos na corregedoria. O Ministério Público não quis fazer perguntas para a PM e ela foi dispensada.

A primeira interrogada do dia foi Gilmara Silveira Rodrigues, ex-noiva de um policial militar, mas ela pediu para que o depoimento não fosse acompanhado pela imprensa.

Até o meio-dia desta sexta oito rés já tinham sido ouvidas.

ENTENDA

Operação Protocolo Fantasma

Cerca de um mês após o fim da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou a Operação Protocolo Fantasma. Foram denunciadas 24 pessoas por envolvimento da greve - 10 militares e 14 familiares. A suspeita é de que essas pessoas tenham articulado o movimento no Estado. Na primeira fase da operação, um PM e a esposa dele foram presos

Acusações

Os crimes atribuídos aos investigados são formação de organização criminosa, atentado à segurança e ao funcionamento de serviços de utilidade pública, incitação pública à prática de crime, promoção de fuga de pessoa legalmente presa e desacato a funcionário público no exercício da função. As investigações foram realizadas em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar.

Dois processos

O julgamento na Justiça foi dividido em dois processos: o primeiro deles é o do Núcleo dos Policiais Militares. O segundo é relacionado ao Núcleo dos Familiares.

Os réus

1ª Processo: militares

Aurélio Robson Fonseca da Silva, conhecido como “Robinho”

Carlos Alberto Foresti

José Ricardo de Oliveira Silva

João Marcos Malta de Aguiar

Leonardo Fernandes Nascimento

Lucínio Castelo Assumção, conhecido como “Capitão Assumção”

Marco Aurélio Gonçalves Batista

Maxson Luiz da Conceição

Nero Walker da Silva Soares

Walter Matias Lopes, conhecido como “Matias”

2ª Processo: familiares

Angela Souza Santos

Bianca da Cruz e Silva

Bruna Santos Brioschi

Cláudia Gonçalves Bispo

Clayde Berger de Oliveira

Débora Caroline Will

Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes

Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler

Izabella Renata Andrade da Costa

Jocilene Moreira Andrade

Laís Soares Fernandes

Larissa Assumção da Silva

Raquel Fernandes Soares Nunes