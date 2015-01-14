A Polícia Civil do Espírito Santo será comandada por uma mulher pela terceira vez na história. A delegada Gracimeri Gaviorno foi anunciada, nesta quarta-feira (14), pelo secretário de Segurança Pública, André Garcia, como a nova delegada-chefe da Polícia Civil. O secretário também anunciou o coronel Marcelo Disep como o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros.Gracimeri e Disep substituem, respectivamente, o delegado Joel Lyrio e o coronel Edmilton Aguiar. Gracimeri Gaviorno ingressou na PC há 20 anos e já atuou na Delegacia da Mulher de Colatina e da Serra, na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, na Delegacia de Defraudações e, atualmente, era superintendente da Polícia Técnico-Científica.

Your browser does not support the audio element. Mulher vai chefiar Polícia Civil do Estado pela terceira vez na história

Como mulher, a nova delegada-chefe diz que um de seus focos será a prevenção aos casos de violência contra a mulher. “Nós não vamos esmorecer no combate à violência feminina. Seja ela na violência de um cunho menor, como lesões corporais e violência doméstica, mas também com relação aos homicídios. Vamos estudar a motivação destes homicídios e estudar se eles estão relacionados a outros crimes“, disse.

Além disso, Gracimeri também disse que pretende aproximar as unidades regionais da população. Anteriormente, duas delegadas já haviam chefiado a PC no Estado. Almerinda Saué, entre 1996 e 1997 e depois em 2002, além de Selma Couto entre 1999 e 2001 e 2003 a 2006.

A escolha de Gracimeri não foi indicada pela categoria. No final do ano passado, o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado realizou uma eleição que indicou o nome de Júlio César Oliveira para assumir a chefia do PC. Segundo o secretário André Garcia, o nome indicado pela classe foi estudado, mas a opção tomada seguiu critérios gerenciais e não deve desagradar a categoria.

“Toda sugestão foi bem-vinda, ainda mais da categoria, que tem todo o interesse que a gestão seja a melhor possível. O nome indicado é de muito peso e muito importante na história da Polícia Civil, porém a escolha recaiu em uma visão de gestão de polícia, sobe nosso ponto de vista, mais adequada neste momento”, explicou.

Já o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelo Disep, já foi comandante de batalhões e corregedor e atuava como coordenador estadual da Defesa Civil. Entre suas prioridades está o combate e prevenção de enchentes.

“Vamos melhorar nosso serviço à população, no sentido operacional e de prevenção. Vamos continuar desenvolvendo o trabalho que já fazíamos na Defesa Civil. Equipando e preparando os municípios para a proteção em suas defesas “