Mulher é indiciada por dar início a onda de boatos de sequestro na Serra

A informação que deu origem a uma série de postagens nas redes sociais sobre a suposta atuação de uma gangue que sequestra crianças é falsa. O boato dava conta de que o crime era realizado por esta gangue por meio de um carro preto. Uma dona de casa foi indiciada por falsa comunicação de crime depois de inventar uma tentativa de sequestro contra a filha dela de 3 meses e 11 dias, em Vila Velha. A notícia do falso crime se espalhou rapidamente, assustando famílias na Grande Vitória.

Através de imagens de monitoramento de segurança e testemunhas, a Polícia Civil comprovou que a acusada não esteve no local do falso crime no momento em que teria acontecido o fato. Depois de ver as provas da Polícia, a mulher, alegando problemas psiquiátricos em virtude de um aborto sofrido em uma gravidez anterior, confessou que tudo era uma “brincadeira de mau gosto”.

Your browser does not support the audio element. Flash - Caíque Verli - Sequestro de Crianças - 26-08-15

A dona de casa, de 27 anos, contou no Facebook que a filha teria sofrido uma tentativa de sequestro. A Polícia Civil identificou e intimou a dona de casa. Ela, em um primeiro depoimento, no dia 14 de agosto, confirmou a versão, o que caracteriza falsa comunicação de crime. "É importante deixar frisado que ela cometeu um crime. Demandou todo um esforço de investigação da Polícia Civil no sentido de tentar comprovar a veracidade. Então, ela levou uma agência estatal a verificar um fato inverídico", afirma Lorenzo Pazolini, delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Depressão e suposto aborto

A acusada vai responder em liberdade, mas pode pegar uma pena de até 6 meses de prisão. Ela justificou à Polícia que mentiu na rede social porque enfrenta uma depressão devido ao suposto aborto, que ainda não foi confirmado pela polícia. Ela disse, ainda, que foi incentivada por amigas a fazer a “brincadeira” na internet e chorou pedindo desculpas para os policiais e para a sociedade.

Antes de ser desmentida, a publicação viralizou nas redes sociais. Os fatos descritos por ela são parecidos com outros casos propagados no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde foram registradas duas tentativas de sequestro. No relato, um homem, chegando em um carro preto, aborda mães e filhas e tenta tomar os recém-nascidos do colo.

A reportagem da Rede Gazeta recebeu, em agosto, várias mensagens de pais assustados com as informações difundidas na internet. Nessa terça-feira, famílias protestaram em frente ao Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Feu Rosa, na Serra, reivindicando mais segurança na região por causa dos boatos. "O fato nas redes sociais toma uma proporção muito grande, visto que a divulgação é muita rápida e não tem custo. Mas nós queremos tranquilizar a família capixaba. Havendo crime, será investigado", destaca Pazolini.

Polícia desconfia da veracidade de casos na Serra

A investigação dos dois casos de Novo Horizonte ainda não foi concluída, mas o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini, acredita que também são boatos. "Nós desconfiamos dos casos da Serra porque, assim como desse em Vila Velha, não entendemos o porquê do fato não ter sido consumado, já que o suposto criminoso estava armado", reforça Pazolini.

De acordo com um investigador da Polícia Civil, que registrou os casos, as características dos criminosos são as mesmas. Um homem aborda as pessoas enquanto uma mulher e um outro homem aguardam em um carro preto. De acordo com o relato das vítimas, o carro tem a placa coberta por uma sacola. Em uma dessas ocorrências, registrada no último dia 3, no bairro Novo Horizonte, a mãe conta que depois de levar um dos filhos até a creche, voltava com o bebê de cinco meses no carrinho quando um homem tentou sequestrar a criança.