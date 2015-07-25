Mulher é flagrada dirigindo bêbada e sem habilitação em Vila Velha

Uma tatuadora, de 27 anos, foi parar na cadeia depois de ser flagrada dirigindo embriagada ao sair de uma boate, na madrugada deste sábado (25), em Itapuã, Vila Velha. Ela não possui carteira de habilitação.

A jovem estava na direção de um Peugeot, de cor vermelha, na companhia de um amigo, quando foi parada em uma blitz. Segundo a polícia, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e tentou fugir fazendo manobras arriscadas, inclusive "cantando" pneus.