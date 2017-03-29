Mulher de ex-policial militar, presa em operação, é solta

A esposa do ex-policial militar Walter Matias Lopes, Izabela Renata Andrade, presa na última quinta-feira (23), já está em liberdade. Izabela teve a prisão temporária de cinco dias decretada, pois, segundo a Justiça, ela e o policial militar João Marcos Malta de Aguiar, que também foi preso, teriam ocultado provas que acabou prejudicando o andamento da investigação da operação “Protocolo Fantasma”, do Ministério Público Estadual (MP-ES), realizada no dia 20 deste mês.

Na operação foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão e 17 notificações para depoimento, expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória e tendo como alvos policiais militares, familiares de policiais e representantes de associações classistas.

Your browser does not support the audio element. Mulher de ex-PM, presa em operação, é solta

Foram presos Ângela Souza Santos, Walter Matias Lopes, Leonardo Fernandes Nascimento e Cláudia Gonçalves Bispo. Depois de prestarem depoimento na sede do Gaeco, todos foram encaminhados para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), em Maruípe, Vitória.

Izabela estava detida no Centro de Detenção Provisória Feminino de Viana e foi solta na madrugada de terça-feira (28), pois o prazo da prisão havia vencido. Ângela Souza Santos, esposa do PM Wellington, continua no presídio. Cláudia Bispo, mãe do soldado Bispo, está internada no Hospital da Polícia Militar (HPM) e será transferida para o presídio quando receber alta.

Walter Matias está desde a última segunda na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana. Já João Marcos e Leonardo continuam presos no Quartel de Maruípe por serem militares.

Os quatro presos na Operação Protocolo Fantasma são investigados pela prática de delitos de associação criminosa, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, motim/revolta e ameaças a autoridades durante a greve da PM no mês de fevereiro.