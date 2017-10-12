Ao entrar na casa de Maria Auxiliadora Oliveira, mais conhecida como Cici, uma criança abre um sorriso. A menina é a oitava a viver naquela casa nos últimos 11 anos. Cici participa do programa Família Acolhedora, da prefeitura de Vitória, e abre o coração e o lar para crianças que passam por algum problema familiar e precisam morar temporariamente em outro lugar.
Dona Cici tem cinco filhos e sete netos. Mesmo assim, acolher alguém em casa é algo que mexe com ela e a faz sentir uma satisfação enorme. “As crianças que eu acolho são diferentes, é um amor diferente. São pessoas que precisam muito. Minha felicidade é isso. Eu não sei viver sem essas criancinhas.”
O programa Família Acolhedora é temporário. Geralmente, quem acolhe uma criança fica com ela no máximo por dois anos. Segundo a gerente de Proteção Especial Social de Alta Complexidade de Vitória, Márcia de Oliveira, as famílias são orientadas desde o início sobre o caráter do programa e que ele não é uma adoção.
No entanto, os laços feitos dificilmente se desfazem. Pelo menos, esse é o caso de Dona Cici. Nos últimos 11 anos, oito crianças já moraram com elas. A maioria ainda a visita. Durante o tempo em que a reportagem esteve com a senhora, a primeira criança que ela acolheu apareceu para uma vista. No Dia das Crianças, Dona Cici reúne os filhos que acolheu na vida.
Mulher abre a casa para crianças que precisam de acolhida em Vitória
Ela dá um incentivo para quem pensa em disponibilizar a própria casa e se dedicar como uma Família Acolhedora. “O que eu tenho a dizer é que é muito gratificante e que as pessoas acolham com muito amor porque são crianças que precisam, são carentes de afeto, que precisam ser cuidadas. Também não pensem em não se apegar à criança porque ela será devolvida. É preciso amar muito. Que devolva com toda a felicidade.”
Em Vitória há cinco crianças e um adolescente que estão com uma família que as acolheu. Quem se interessar pelo Família Acolhedora da prefeitura de Vitória deve entrar em contato pelos telefones 3019-8060 ou 99791-7199 para conhecer o programa.
Para quem ainda tem dúvidas se quer ser uma Família Acolhedora, Cici tem uma resposta: “Amar não dói e é de graça.”