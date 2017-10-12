Ao entrar na casa de Maria Auxiliadora Oliveira, mais conhecida como Cici, uma criança abre um sorriso. A menina é a oitava a viver naquela casa nos últimos 11 anos. Cici participa do programa Família Acolhedora, da prefeitura de Vitória, e abre o coração e o lar para crianças que passam por algum problema familiar e precisam morar temporariamente em outro lugar.

Cici já acolheu oito crianças nos últimos 11 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Dona Cici tem cinco filhos e sete netos. Mesmo assim, acolher alguém em casa é algo que mexe com ela e a faz sentir uma satisfação enorme. “As crianças que eu acolho são diferentes, é um amor diferente. São pessoas que precisam muito. Minha felicidade é isso. Eu não sei viver sem essas criancinhas.”

O programa Família Acolhedora é temporário. Geralmente, quem acolhe uma criança fica com ela no máximo por dois anos. Segundo a gerente de Proteção Especial Social de Alta Complexidade de Vitória, Márcia de Oliveira, as famílias são orientadas desde o início sobre o caráter do programa e que ele não é uma adoção.

No entanto, os laços feitos dificilmente se desfazem. Pelo menos, esse é o caso de Dona Cici. Nos últimos 11 anos, oito crianças já moraram com elas. A maioria ainda a visita. Durante o tempo em que a reportagem esteve com a senhora, a primeira criança que ela acolheu apareceu para uma vista. No Dia das Crianças, Dona Cici reúne os filhos que acolheu na vida.

Your browser does not support the audio element. Mulher abre a casa para crianças que precisam de acolhida em Vitória

Ela dá um incentivo para quem pensa em disponibilizar a própria casa e se dedicar como uma Família Acolhedora. “O que eu tenho a dizer é que é muito gratificante e que as pessoas acolham com muito amor porque são crianças que precisam, são carentes de afeto, que precisam ser cuidadas. Também não pensem em não se apegar à criança porque ela será devolvida. É preciso amar muito. Que devolva com toda a felicidade.”

Em Vitória há cinco crianças e um adolescente que estão com uma família que as acolheu. Quem se interessar pelo Família Acolhedora da prefeitura de Vitória deve entrar em contato pelos telefones 3019-8060 ou 99791-7199 para conhecer o programa.