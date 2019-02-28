Muita comemoração na festa 'inesperada' da Boa Vista

Festa na comemoração do título da Boa Vista em Itaquari, Cariacica. Crédito: José Carlos Schaeffer

Quadra fechada, luzes apagadas, nada de carros de som ou cerveja. Essa era o clima da sede da Independente de Boa Vista no bairro Itaquari, em Cariacica, logo após a conquista do título da agremiação no Carnaval de Vitória. A festa 'inesperada' começou a tomar forma com a chegada de componentes, torcedores e moradores da região, que rapidamente lotaram as imediações da quadra ao comemorar o penta-campeonato da azul, vermelho e branco.

Durante a comemoração, o presidente da Boa Vista, Emerson Xumbrega, afirmou que em alguns momentos pensou em não desfilar devido a problemas que a agremiação passou, como o incêndio que atingiu carros alegóricos em agosto do ano passado durante a preparação para o carnaval. Mas, exaltou a superação e um desfile técnico para conquistar mais um título.

Componentes e torcedores comemoram título da Boa Vista na sede da escola. Crédito: José Carlos Schaeffer

“Superação é a palavra da Boa Vista esse ano. Superamos todos os desafios, as adversidades. O incêndio foi uma coisa que a gente não esperava, mas a gente deu a volta por cima com um desfile técnico, com o regulamento debaixo do braço. Não erramos e está aí o penta-campeonato, Cariacica merece tudo isso”, disse.

Desfilando e participando do dia a dia da escola pela primeira vez, o empresário Luiz Faria viu de perto as dificuldades e a volta por cima dada pela escola no dia do desfile.

“Eu vi que foi muita luta, muita dedicação do presidente Xumbrega para ele poder reverter o que aconteceu aí, de carro pegar fogo e essas coisas todas. E a escola se dedicou na avenida, mostrou que tem harmonia, tem evolução, que com pouca coisa se consegue fazer um bom carnaval”, completou.

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