MUG promete desfile grandioso e com alegoria gigante

Reportagem EspecialNatália Devens Os mais diversos tipos de sonhos vão estar representados no Sambão do Povo, assim que a Mocidade Unida da Glória (MUG) entrar na avenida, fechando o carnaval capixaba. Novamente a escola de Vila Velha será a última a desfilar no Grupo Especial A, e pretende conquistar o pentacampeonato apostando em uma de suas marcas: os carros alegóricos gigantes. Mas como no desfile de 2014, a MUG perdeu três décimos por causa do carro com 45 metros de comprimento, além do regulamento, esse ano a escola ousará na altura, com o carro abre-alas de nove metros com grandes esculturas.

Your browser does not support the audio element. Especial Carnaval 2015 - Natália Devens - MUG - 5.00s - 04-02-15

Com dois mil componentes, a escola promete que todos os quesitos serão de grande porte. As 19 alas, os cinco carros alegóricos, além dos 180 ritmistas e 70 baianas. O samba, batizado de “Nos reinos de sua majestade, o sonho!”, foi composto por Diogo Nicolau e pelo cantor Dudu Nobre.

Outro grande nome do carnaval carioca presente é o do novo carnavalesco, Cid Carvalho, que também assina o carnaval da Mangueira, no Rio de Janeiro. Além disso, profissionais de Parintins trabalharam na preparação das esculturas.

O diretor de Carnaval da MUG, Jurandir Machado, destaca que a escola investiu na harmonia e em coreografias bem elaboradas ou teatralizadas, com os componentes encenando o samba-enredo.

“Eu acho que hoje uma coisa que está deixando a gente muito tranquilo é que vai se conseguir ver o enredo por completo na avenida, a escola está em uma leitura perfeita, desde a sua alegoria leve, às suas fantasias e às alegorias pesadas. Então nós vamos para a avenida bem seguros do que estamos mostrando”, disse à Rádio CBN Vitória.

No primeiro setor, estará representada a noite, como um convite para os sonhos. Em seguida, virão os sonhos infantis. No terceiro carro, serão mostrados os sonhos que beiram o erotismo, logo após vêm os sonhos das riquezas materiais e por fim os sonhos do carnaval. Uma marca do novo carnavalesco que estará presente são os jogos de luz e cor, e muito colorido no início do desfile, deixando as cores da escola, vermelho, branco e dourado, para os últimos setores.

Com 45 anos de experiência no carnaval, o presidente da escola, Robertinho da MUG, também ressalta que produzir um desfile desta proporção com as dificuldades financeiras que atingem a todos tem sido como a realização de um sonho dos apaixonados pelo samba. Por isso, para ele, a temática dos sonhos está sendo apropriada para o momento. Nessa reta final, cerca de 60 a 70 pessoas trabalham a todo vapor na quadra da escola.

“E nós também estamos fazendo um carnaval numa calça justa. Estamos trabalhando para manter a qualidade MUG, o nome MUG. Nós estamos tirando força, sabedoria e criatividade. Estamos trocando pela falta de tempo, dinheiro e falta de material. A criatividade faz o material se transformar, a falta de dinheiro vem com a força da comunidade, dos voluntários”, afirmou Robertinho.

O diretor de Carnaval, Jurandir Machado, reforça que todos os segmentos estão organizados para que a escola não perca pontos, já que o foco é conquistar o título. A MUG quer manter a tradição dos últimos 12 anos, em que foi campeã ou vice, exceto em 2007, quando foi rebaixada para o Grupo de Acesso após um dos carros ter quebrado.