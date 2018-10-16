Mudanças no trânsito de Vila Velha para "desafogar" a Terceira Ponte

Trânsito na Terceira Ponte Crédito: Josué Oliveira | Internauta

Com o anúncio de que a Terceira Ponte terá uma quinta faixa reversível, a Prefeitura de Vila Velha planeja fazer alterações no trânsito para facilitar o acesso à via e melhorar o fluxo de veículos dentro da cidade. As mudanças vão ocorrer na Rua Antônio Ataíde, até o acesso à Avenida Carioca, e na Rua Dr. Jairo de Matos Pereira.

Na Antônio Ataíde, o número de faixas será ampliado para evitar que os veículos que seguem para o Centro de Vila Velha ou para a Terceira Ponte acabem se cruzando na chegada à Avenida Carioca. Por isso, a partir do cruzamento com a Rua Antônio Fantini, a Rua Antônio Ataíde passará a contar com quatro faixas. A intenção é dar mais tempo e espaço para que os motoristas decidam se vão seguir para a ponte ou para o Centro da cidade.

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Já na Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, que já possui três faixas de rolamento, a adequação será feita na sinalização horizontal. A partir do momento em que o novo corredor reversível for criado na Terceira Ponte, a prefeitura irá conectar as três faixas da Dr Jairo de Matos Pereira com as três faixas da ponte no sentido Vitória.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, não informou um prazo para que as intervenções sejam feitas. No entanto, afirmou que essas alterações vão acontecer ao mesmo tempo em que for criada a quinta faixa da ponte. “Tem que ser feito em conjunto, senão continua o gargalo”, disse.

A expectativa é de que o fluxo de veículos na região da Terceira Ponte, em Vila Velha, melhore em 30%, segundo Emmerich. O secretário afirmou, também, que há estudos com o objetivo de diminuir a quantidade de semáforos na cidade para dar mais fluidez ao tráfego e aumentar a quantidade de agentes de trânsito nas proximidades da Terceira Ponte para acelerar o fluxo.

De acordo com Emmerich, o pior momento no trânsito nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha é no início da manhã, quando muita gente sai para trabalhar em Vitória. No fim da tarde, o secretário explica que com a volta de Vitória, um grande volume de carros desce da Terceira Ponte e, com isso, se forma um nó no trânsito em algumas ocasiões.

FAIXA REVERSÍVEL

A criação de uma faixa reversível na Terceira Ponte voltou a ser discutida entre a concessionária Rodosol e a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp). A ideia é retirar o canteiro central, que divide os dois sentidos da ponte, abrindo uma via, que seria utilizada nos horários de pico, aumentando a capacidade da ponte e diminuindo o trânsito. Essa proposta foi anunciada em 2014, mas não avançou.

Agora, de acordo com o diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp), Júlio Castiglioni, a Rodosol apresentou um projeto para a faixa reversível, que já foi encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), para análise dos engenheiros. A informação foi dada com exclusividade à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (15).

“É um valor muito menor do que se propôs em construir uma outra ponte, um túnel ou até mesmo aumentar a dimensão da ponte que hoje já existe. É uma solução que cabe no bolso e é viável do ponto de vista técnico”, pontuou.

R$ 24,5 MILHÕES

A retirada do canteiro central da Terceira Ponte para a criação de uma nova faixa reversível vai custar aos cofres públicos R$ 24,5 milhões. A estimativa foi feita pela concessionária Rodosol, que criou o projeto enviado para avaliação do governo do Estado.