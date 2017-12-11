Mudanças na CNH vão afetar o preço pago pelos motoristas

Versão impressa do documento continuará valendo Crédito: Agência Brasil

As mudanças na carteira de habilitação vão gerar um impacto no preço pago pelo motorista. Quando for implementado o novo modelo da carteira, no formato de cartão de plástico com microchip, a habilitação deve ficar mais cara.

O Detran também vai efetivar a CNH digital até fevereiro de 2018. Já o novo formato impresso deve começar a ser usado até janeiro de 2019.

Os novos valores ainda não estão definidos. O documento digital não será obrigatório, mas terá a mesma validade jurídica que o impresso. Para ter acesso à versão da CNH no smartphone o motorista precisa baixar um aplicativo na loja virtual do celular.

Já o formato da nova CNH impressa vai parecer com um cartão de débito/crédito convencional, com chip.

Com a nova tecnologia, cada Detran vai definir se terá alteração no valor. A decisão ainda não está tomada aqui no Espírito Santo, mas o diretor-geral do Detran|ES, Romeu Scheibe Netto, acredita que os preços vão mudar."O custo de produção da habilitação no policarbonato é mais caro do que aquela normal impressa no papel. No procedimento digital, muito provavelmente vai acontecer o contrário porque não existe o custo da impressão do documento físico. Existe um aplicativo que o cidadão vai poder ter o documento em seu smartphone".

A implementação da CNH digital tem o objetivo de facilitar a vida do motorista, que não vai mais precisar carregar o documento em papel. Já o cartão com chip promete mais segurança.

"A CNH vai mudar. Não vai mais ser impressa no papel. Vai ser impressa em um elemento plástico como se fosse um cartão de crédito. Ele vai ter uma durabilidade maior e mais segurança porque vai ter um chip nesse documento. Esse chip vai ter gravado a biometria, a imagem e todos os dados da CNH", explica.