Após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dizer que o Ministério Público do Trabalho (MPT-ES) não poderá atuar como intermediador entre o movimento grevista da Polícia Militar, o órgão deixou as negociações. O MPT-ES iniciou as conversas antes do Carnaval e disse ter sido comunicado de informalmente sobre a decisão da PGR.

Segundo disse Janot, em documento obtido pelo jornal A Gazeta, a competência de intermediação nas negociações seria do Ministério Público Estadual (MPES) e não do MPT-ES. A primeira reunião com o órgão aconteceu na última sexta-feira (24) e durou nove horas. Depois das negociações, as mulheres liberaram os portões dos quartéis, porém agora elas não descartam novas manifestações, caso as negociações não continuem.

Your browser does not support the audio element. MPT-ES deixa negociação e mulheres de PMs não descartam novo protesto

Na reunião com o MPT-ES, foi acordado que não haveria novos processos administrativos contra policiais militares e os que foram transferidos para o interior do Estado voltariam à Grande Vitória em até 45 dias, a contar da data de transferência. As negociações seguiriam nesta quinta-feira (02), em uma reunião à tarde que foi cancelada.

Nova reunião

Uma das porta-vozes do movimento que parou a PM no Espírito Santo, identificada apenas como Cristina, disse que nenhuma das propostas foram cumpridas ainda e que uma nova reunião aconteceria na manhã desta quinta, mas não soube informar quem estaria presente. “O propósito do movimento foi reajuste salarial. Elas abriram mão por melhores condições de trabalho. Depois pediram para que os esposos voltassem aos postos de trabalho, porque muitos PMs foram deslocados para o interior”, acrescenta.