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MPT-ES deixa negociação e mulheres de PMs não descartam novo protesto

A competência de intermediação nas negociações seria do Ministério Público Estadual (MPES) e não do MPT-ES

Publicado em 02 de Março de 2017 às 13:29

Publicado em 

02 mar 2017 às 13:29
Após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dizer que o Ministério Público do Trabalho (MPT-ES) não poderá atuar como intermediador entre o movimento grevista da Polícia Militar, o órgão deixou as negociações. O MPT-ES iniciou as conversas antes do Carnaval e disse ter sido comunicado de informalmente sobre a decisão da PGR.
Segundo disse Janot, em documento obtido pelo jornal A Gazeta, a competência de intermediação nas negociações seria do Ministério Público Estadual (MPES) e não do MPT-ES. A primeira reunião com o órgão aconteceu na última sexta-feira (24) e durou nove horas. Depois das negociações, as mulheres liberaram os portões dos quartéis, porém agora elas não descartam novas manifestações, caso as negociações não continuem.
MPT-ES deixa negociação e mulheres de PMs não descartam novo protesto
Na reunião com o MPT-ES, foi acordado que não haveria novos processos administrativos contra policiais militares e os que foram transferidos para o interior do Estado voltariam à Grande Vitória em até 45 dias, a contar da data de transferência. As negociações seguiriam nesta quinta-feira (02), em uma reunião à tarde que foi cancelada.
Nova reunião
Uma das porta-vozes do movimento que parou a PM no Espírito Santo, identificada apenas como Cristina, disse que nenhuma das propostas foram cumpridas ainda e que uma nova reunião aconteceria na manhã desta quinta, mas não soube informar quem estaria presente. “O propósito do movimento foi reajuste salarial. Elas abriram mão por melhores condições de trabalho. Depois pediram para que os esposos voltassem aos postos de trabalho, porque muitos PMs foram deslocados para o interior”, acrescenta.
A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) disse que não tem conhecimento dessa suposta reunião. A pasta ressaltou que o policiamento voltou ao normal em todo o Estado desde o último sábado.

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