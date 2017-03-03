O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) recomendou que a Secretaria de Estadoda Saúde (Sesa) e 20 municípios do Estado elaborem um plano de atendimento de vacinação contra a febre amarela para a população. A medida visa evitar que pessoas durmam na frente das unidades de saúde para conseguir a vacina. Os municípios e a Sesa têm o prazo de cinco dias para apresentar o plano.

De acordo com a procuradora da República, Elisandra Oliveira de Olímpio, que assina o documento, a recomendação tem o objetivo de garantir a universalização do acesso à saúde. “O que temos visto é que muitas pessoas estão dormindo nas filas em busca de senhas para se vacinar, já que há uma limitação diária de doses disponibilizadas. Portanto, existe a

necessidade de se regularizar o processo de imunização e de agilizar sua realização, prevenindo, assim, a propagação da doença no Estado”, ressalta a procuradora.

Your browser does not support the audio element. MPF quer que municípios apresentem plano de vacinação contra febre amarela

Desde o início deste ano, o Espírito Santo recebeu 2,6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela, com previsão de disponibilização de mais um milhão de doses extras para imunização. No entanto, de acordo com a procuradora, existem informações contraditórias acerca da possibilidade de se atender a 100% da população capixaba.

Além da Sesa, foram enviadas recomendações para os municípios de Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Fundão e Serra.